مدرب الجيش الرواندي: الزمالك فريق قوي.. لكن كرة القدم لا تُحسم على الورق

أكد المغربي عبد الرحيم طالب، المدير الفني لفريق الجيش الرواندي، صعوبة مواجهة الزمالك في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، مشيرًا إلى أن الفريق الأبيض يمتلك تاريخًا كبيرًا وإمكانيات مميزة.

وقال طالب، في تصريحات لبرنامج «مودرن سبورتس» تقديم الإعلامي هاني حتحوت على قناة Modern MTI: «أنا محب لفريق الزمالك، لأنكم لاعبون مغاربة، وكنا دائمًا متابعينه، أنا بحال ولدي».

وأضاف: «فريق الزمالك لا مقارنة من ناحية التاريخ والألقاب، الجمهور، تاريخ الكرة المصرية، ولكن نحن نعرف أن كرة القدم ليست علمًا مدققًا، فما يمكنش الواحد يفوز على الورق».

وتابع: «إحنا سنلعب بكل ما نملك من طرق تقنية وتكتيكية، ونعرف أن تكون مقابلة قوية في الذهاب والإياب، والتمتع هو الجمهور المصري والجمهور الرواندي إن شاء الله».

واختتم طالب تصريحاته بالتأكيد على أن فريقه سيخوض المواجهة بكل قوة، متمنيًا أن تكون الأفضلية في النهاية من نصيب الجيش الرواندي.