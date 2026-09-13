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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام غزل المحلة بعد رباعية بطل جيبوتي

الزمالك
الزمالك
إسلام مقلد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراته القادمة في بطولة الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027، عندما يحل ضيفًا على غزل المحلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة، وذلك بعد تأهل الفريق الأبيض إلى دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك وغزل المحلة

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وغزل المحلة يوم الأربعاء المقبل، الموافق 16 سبتمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويحتضن ملعب «المحلة» معقل زعيم الفلاحين المواجهة المرتقبة بين الفريقين، في مباراة يسعى خلالها الزمالك إلى مواصلة انتصاراته وتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه.

الزمالك يتأهل إلى دور الـ32 أفريقيًا

وتأتي مباراة الزمالك القادمة بعد الانتصار الكبير الذي حققه الفريق على بطل جيبوتي برباعية نظيفة، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة الدولي، ليحسم الأبيض تأهله إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقدم الزمالك بداية قوية خلال المباراة، حيث افتتح عبد الله السعيد التسجيل في الدقيقة السابعة، قبل أن يضيف الهدف الثاني بعد دقيقة واحدة فقط، ثم عاد اللاعب المخضرم ليكمل ثلاثيته الشخصية ويسجل الهدف الثالث في الدقيقة 18.

ناصر منسي يختتم رباعية الزمالك

واختتم ناصر منسي أهداف الزمالك في المباراة، بعدما نجح في تسجيل الهدف الرابع خلال الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، ليؤكد الفريق الأبيض تفوقه ويحسم بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة القارية.

الزمالك يبحث عن الفوز أمام غزل المحلة

ويأمل الزمالك في استغلال الدفعة المعنوية الكبيرة التي حصل عليها عقب الفوز على بطل جيبوتي، من أجل تحقيق الانتصار أمام غزل المحلة ومواصلة مشواره بقوة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتمثل مواجهة غزل المحلة اختبارًا جديدًا للفريق الأبيض، خاصة أن المباراة تقام خارج ملعبه، وهو ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية أمام جماهير زعيم الفلاحين.

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