وزير التعليم لطلاب 2 بكالوريا: انجاز 60% من التقييمات والأداء شرط لدخول الامتحان

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، حوارًا مع عدد من معلمي احدى المدارس بكفر الشيخ خلال جولته المفاجئة اليوم ، حول نظام البكالوريا المصرية

وأجرى الوزير أيضا نقاشا مع عدد من طلاب وطالبات الصف الأول الثانوي حول مادة البرمجة وأهميتها، مؤكدا على أهمية اكتسابهم المهارات اللازمة في هذا المجال نظرا للتطورات المتسارعة في سوق العمل وما تتطلبه من قدرات ومهارات.

وأكد الوزير أهمية انتظام الطلاب في الحضور إلى المدرسة، مشيرًا إلى أن إنجاز طالب الصف الثاني بكالوريا نسبة 60% من التقييمات والأداءات يمثل شرطًا أساسيًا لدخول امتحان الفرصة الأولى، مؤكدًا في هذا الإطار أهمية انتظام حضور الطلاب.

و أشاد الوزير بأداء إدارة المدرسة، وانضباط الطلاب، مشددًا على ضرورة الحفاظ على استمرارية هذا الأداء الجيد، وأهمية المتابعة المستمرة لضمان انتظام العملية التعليمية.

جدير بالذكر أنه ، مع انطلاق أول أيام العام الدراسي الجديد، أجرى محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، جولة تفقدية بعدد من مدارس محافظة كفر الشيخ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية والاطمئنان على جاهزية المدارس والفصول لاستقبال الطلاب، وتسليم الكتب الدراسية وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة الشهيد عبد المنعم عامر الثانوية المشتركة بالوزارية، التابعة لإدارة الرياض التعليمية، بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 435 طالبًا وطالبة، حيث حرص على حضور طابور الصباح، والاطمئنان على سير العملية التعليمية في يومها الأول.

وأشاد الوزير بانضباط المدرسة في يومها الأول، مشيرا إلى أن المعلم هو أساس العملية التعليمية، مثمنًا جهود المعلمين في أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ودورهم في تحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية.

كما تفقد الوزير محمد عبد اللطيف مدرسة حوين للتعليم الأساسي، التابعة لإدارة الرياض التعليمية بمحافظة كفر الشيخ، والتي يبلغ إجمالي عدد الطلاب بها 589 طالبًا وطالبة، حيث تابع انتظام الدراسة، واطمأن على سير العملية التعليمية داخل الفصول، ومدى جاهزية المدرسة لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.