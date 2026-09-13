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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة تنفذ قافلة طبية متخصصة في صحة الفم والأسنان لرعاية المسنين بالمقطم

قافلة طبية متخصصة في صحة الفم
قافلة طبية متخصصة في صحة الفم
عبدالصمد ماهر

نفذت وزارة الصحة والسكان، قافلة طبية وقائية وعلاجية متخصصة في صحة الفم والأسنان بجمعية «الباقيات الصالحات» للمسنين بمنطقة المقطم، في إطار حرصها على تقديم خدمات طبية متكاملة لمختلف فئات المجتمع، ولا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير الرعاية الصحية المتميزة لهم في أماكن إقامتهم.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي للوزارة أن القافلة قدمت خدماتها لـ109 حالات من نزلاء الدار والعاملين بها، شملت الكشف الطبي والفحوصات اللازمة وتقييم صحة الفم والأسنان وتقديم العلاج وفق احتياجات كل حالة.

التوعية والتثقيف الصحي

وأشار الدكتور بيتر وجيه مساعد الوزير للشئون العلاجية إلى أن الخدمات تضمنت خلع الأسنان وتنظيفها وإزالة الجير، إلى جانب التوعية والتثقيف الصحي وتوزيع مستلزمات العناية اليومية، بما يعزز الممارسات الوقائية.

أضافت الدكتورة منى البيار مدير الإدارة العامة لشئون طب الأسنان أن القافلة ضمت خمسة أطباء أسنان من الاستشاريين والأخصائيين وأطباء الامتياز وثلاثة من هيئة التمريض، بما يضمن خدمة متكاملة وفق أعلى معايير الجودة.

وتواصل الوزارة تنفيذ مثل هذه القوافل المتخصصة في مختلف محافظات الجمهورية للوصول بالخدمات إلى المواطنين في أماكن وجودهم، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في توفير رعاية صحية شاملة ومتكاملة.

قافلة طبية صحة الفم المسنين المقطم وزارة الصحة والسكان

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