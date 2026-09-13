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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بزشكيان يكشف تفاهمًا مع عُمان بشأن مضيق هرمز.. وشرط إيراني لفتحه بالكامل

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأحد، أن طهران توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن تنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، مشيرًا إلى أن فتح الممر الملاحي بشكل كامل يرتبط، وفق الموقف الإيراني، بوقف ما وصفه بـ«الحصار والعدوان الأمريكي» على إيران.

وقال بزشكيان، على هامش مشاركته في قمة مجموعة بريكس في نيودلهي، إن إيران وعُمان اتفقتا على إطار عمل وخطة مشتركة لتنظيم الملاحة، على أن يعقد وزيرا خارجية البلدين اجتماعًا في مسقط غدًا الاثنين لبحث التفاصيل النهائية.

وأضاف الرئيس الإيراني أن طهران تعتزم إطلاع المنظمة البحرية الدولية على نتائج التفاهمات، مؤكدًا أن الملاحة يمكن أن تستمر وفق الاتفاقيات والقانون الدولي، لكن بشرط إنهاء الولايات المتحدة ما تعتبره إيران حصارًا وهجمات عليها.

في المقابل، نقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية عن مصدر مطلع أن التفاهم مع عُمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز بصورة فورية، موضحًا أن الترتيبات المقترحة تتضمن مسارات جديدة لدخول السفن إلى الخليج والخروج منه، يمر بعضها عبر المياه الإقليمية الإيرانية وتحت إشراف طهران.

وأشار المصدر إلى أن المسار الجنوبي للمضيق، الذي تضغط واشنطن من أجل إبقائه مفتوحًا، قد يُغلق بموجب الترتيبات الجديدة.

وفيما يتعلق بالسعودية، قال بزشكيان إن إيران «ليست في حالة حرب مع المملكة العربية السعودية»، معتبرًا أن جماعة الحوثيين لديها «مشاكلها الخاصة»، وذلك عقب سلسلة هجمات استهدفت مواقع ومنشآت سعودية، من بينها خط أنابيب النفط شرق - غرب.

وفي تطور ميداني متصل، أفادت السلطات المحلية الإيرانية بمقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين إثر تعرض سفينة تجارية لأضرار قرب جزيرة قشم. 

ولم تتضح حتى الآن هوية الجهة التي تقف وراء الحادث أو نوع السلاح المستخدم.

كما أعلنت منظمة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) إصابة سفينة بمقذوف مجهول أثناء إبحارها في مضيق هرمز، مشيرة إلى اندلاع حريق على متنها ومساعدة السلطات المحلية في إجلاء أفراد الطاقم.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز اضطرابًا كبيرًا، وسط مخاوف من تداعيات التصعيد العسكري على إمدادات الطاقة العالمية، خاصة أن المضيق يمثل أحد أهم ممرات تصدير النفط والغاز من منطقة الخليج.

كما انعكست التوترات على الأسواق الخليجية، مع تراجع الأسهم السعودية وأسهم شركة «أرامكو»، في حين تجاوزت أسعار النفط مجددًا حاجز 100 دولار للبرميل، وسط مخاوف من استمرار اضطراب صادرات الطاقة من المنطقة.

ومن المنتظر أن تتركز الأنظار على الاجتماع الوزاري الإيراني - العُماني في مسقط، والذي قد يكشف ما إذا كانت التفاهمات المعلنة ستقود إلى آلية فعلية لتنظيم الملاحة، أم ستبقى مرتبطة بالتطورات العسكرية والسياسية بين طهران وواشنطن.

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان سلطنة عُمان مضيق هرمز الممر الملاحي إيران

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