قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران وسلطنة عمان تتفقان على طرق جديدة لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز
لحظات رُعب .. اقتحام محل موبايلات بميت نما بالقليوبية بعد الاعتداء على صاحبه وسرقة هواتف و300 ألف جنيه
مواعيد مباريات اليوم الأحد 13-9-2026.. والقنوات الناقلة
الأرصاد تحذر من شبورة كثيفة الطقس اليوم .. وأمطار خفيفة تلطف الأجواء
الزمالك يحسم موقف «بيزيرا» .. 6 ملايين دولار شرط الرحيل وهذه حقيقة نسبة الـ20%
خلال 48 ساعة .. حليفان للناتو يُربكان شبكة العمليات الأمريكية في أوروبا
مدرب الجيش الرواندي: أتمنى أن يتفادى «عموتة» مشاكل الانضباط .. والحب المُتبادل سر نجاح المدرب
الأهلي يتلقى ضربة قوية .. «الجزار» يُسافر ألمانيا لجراحة «الصليبي» والجهاز الفني ينتظر إجراء العملية
العثور على جثة جندي إسرائيلي بعد رحلة بحث مُكثفة استغرقت يومين
البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يفتتح العام الأكاديمي الجديد بالكلية الإكليريكية بالمعادي
مدرب الجيش الرواندي يُوجّه رسالة نارية لـ «عموتة» بعد واقعة الأهلي: كن أبًا للاعبيك
مدرب الجيش الرواندي: نصحت الزمالك بالتعاقد مع «بنتايك».. وأتمنى انضمامه لمنتخب المغرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران وسلطنة عمان تتفقان على طرق جديدة لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز

هرمز
هرمز
محمد على

اتفقت إيران وسلطنة عمان على طرق جديدة لدخول وخروج السفن من مضيق هرمز، والتي يخططون لعرضها على دول الخليج الأخرى في اجتماع إقليمي قادم.

بموجب هذه الخطة الجديدة، سيقع مدخل الخليج بالكامل ضمن المياه الإقليمية الإيرانية، كما سيخضع جزء من مخرجه للسيطرة الإيرانية. 

وبمجرد بدء تشغيل هذا النظام الجديد، سيتم إغلاق المسار الجنوبي للممر المائي، مما يتعارض بشكل مباشر مع مطالب الولايات المتحدة بإبقائه مفتوحًا.

علاوة على ذلك، أكد المسؤولون الإيرانيون أن هذا الاتفاق لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز. فقد وضعت إيران سبعة شروط للولايات المتحدة قبل السماح بفتح الممر المائي، وسيظل مغلقاً حتى يتم تلبية تلك الشروط.

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الجمعة أن وزراء خارجية دول الخليج الساحلية من المقرر أن يجتمعوا في سلطنة عمان لتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية، بما في ذلك المحادثات الإيرانية العمانية بشأن تحديد الممرات الآمنة في مضيق هرمز.

إيران عمان السفن هرمز إيران سبعة شروط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسونامي

تحذير قبل الكارثة.. موجات تسونامي تهدد سواحل البحر المتوسط| تفاصيل

غلق المستشفى

عقب وفاة طفل.. الصحة تغلق مستشفى دار الحكمة بمدينة نصر لمخالفات جسيمة

أموال الزكاة

هل يجوز للأب أن يدفع من زكاة ماله إلى ابنه لسداد ديونه؟.. دار الإفتاء تجيب

أحمد حسن

احمد حسن يكشف حقيقة رحيل الحسين عموتة عن الأهلي قبل مواجهة أبو قير

بيزيرا

بيزيرا يرضخ لطلبات الزمالك .. والقرار النهائي خلال ساعات

أحمد موسى

أحمد موسى: حزين أشوف مجرم الحرب نتنياهو على جبل الشيخ في سوريا

صورة أرشيفية

انفجارات في إيران بالتزامن مع رفع حالة التأهب في السعودية

أحمد موسى

ما حدش يجربنا.. أحمد موسى عن السد الأثيوبي: مفيش سدود تانية هتتبني

ترشيحاتنا

الجبنة

وفري في المدارس.. طريقة عمل الجبنة البيضاء زي المصانع

سير السعودية

"سير" تستعد لظهورها الأول.. السعودية تكشف موعد طرح سياراتها الكهربائية

تصنيع السيارات

رابطة التجار: الوصول لـ70% مكون محلي في تصنيع السيارات يغير شكل ‏الاقتصاد

بالصور

لأول مرة في الهند.. السيارات البديلة تتفوق على البنزين خلال أغسطس

سيارات الهند
سيارات الهند
سيارات الهند

لوك جذاب.. ناهد السباعي تخطف الانظار بظهورها

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

سولبرغ يخطف صدارة رالي تشيلي .. وإيفانز وباياري يُطاردان حلم اللقب

أوليفر سولبرغ
أوليفر سولبرغ
أوليفر سولبرغ

فستان جذاب.. رانيا فريد شوقي تستعرض جمالها

رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: صالحة وأخواتها

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك سبك حتب

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: حتى لا تنطفئ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخ الأقنعة البراقة

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: من قال أني لا أحبُ عيوبهُ؟ ‏من أجلهِ قد تُعشقُ الأخطاءُ!

المزيد