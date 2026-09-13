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لحظات رُعب .. اقتحام محل موبايلات بميت نما بالقليوبية بعد الاعتداء على صاحبه وسرقة هواتف و300 ألف جنيه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لحظات رُعب .. اقتحام محل موبايلات بميت نما بالقليوبية بعد الاعتداء على صاحبه وسرقة هواتف و300 ألف جنيه

الواقعة
الواقعة
رامي المهدي

شهدت منطقة ميت نما بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة اقتحام لأحد محال الهواتف المحمولة، حيث تعرض صاحب المحل للاعتداء، فيما قام مجموعة من الأشخاص بتحطيم محتويات المحل والاستيلاء على عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي.

وبحسب رواية صاحب المحل، فإن مجموعة من الأشخاص اقتحموا المكان، واعتدوا عليه، قبل أن يقوموا بتحطيم كاميرات المراقبة وجهاز تسجيلها، إلى جانب إتلاف عدد من محتويات المحل.

وأضاف صاحب المحل أن الواقعة أسفرت عن سرقة عدد من الهواتف المحمولة ومبلغ مالي يتجاوز 300 ألف جنيه، مشيرًا إلى أنه اتهم أشخاصًا من إحدى العائلات بالمنطقة بالوقوف وراء الواقعة.

وتجري الأجهزة الأمنية في إجراء التحريات اللازمة لفحص الفيديو والوقوف على ملابسات الحادث، وتحديد هوية المتهمين.

ويؤكد صاحب المحل ثقته في أجهزة وزارة الداخلية، مطالبًا بسرعة ضبط المتهمين واستعادة حقوقه.

شبرا الخيمة منطقة ميت نما محافظة القليوبية اخبار الحوادث

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