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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 40 مليون جنيه

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
مصطفى الرماح

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الهجرة غير الشرعية بالمخالفة للقانون ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس المنشآت التجارية - شراء السيارات ومراكب الصيد).
 


 

قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (40 مليون جنيه) ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ويأتي ذلك استمرار ا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

الأموال العامة غسل الأموال الهجرة

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