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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد الحديقة العامة بإدفو

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، الحديقة العامة بمدينة إدفو، والتى تقع على مساحة تصل لنحو 5 آلاف م2، وذلك للوقوف على حالتها ومتابعة سبل الاستفادة المثلى منها بما يخدم أهالي المدينة.

دراسة الموقف القانونى تمهيداً لتطوير الحديقة

وأثناء جولته التفقدية، وجه المهندس عمرو لاشين بدراسة الموقف القانونى للحديقة، وإتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لتنفيذ مشروع تطوير ورفع الكفاءة، خاصة فى ظل توقف المشروع منذ 4 سنوات، بما يسهم فى إعادة تشغيل الحديقة والإستفادة منها بالشكل الأمثل.

وأكد المحافظ أهمية العمل على إعادة تأهيل وتطوير الحديقة بما يوفر متنفساً حيوياً مناسباً لأهالى مدينة إدفو، ويتيح تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية، بما يلبى إحتياجات المواطنين ويدعم جهود الإرتقاء بالمظهر الحضارى للمدينة.

 

توفير متنفس ترفيهى مناسب لأهالى إدفو

وشدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تعظيم الإستفادة من المساحات والمنشآت القائمة، والعمل على تطويرها بما يحقق عوائد إيجابية للمواطنين، من خلال توفير أماكن مناسبة للترفيه وقضاء أوقات الفراغ، وبما يتماشى مع جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الارتقاء بالخدمات وتحسين جودة الحياة

يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة أسوان على تنفيذ مشروعات التطوير ورفع الكفاءة بمختلف المدن والمراكز، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير متنفسات ترفيهية وحضارية تسهم فى تحسين جودة الحياة، مع تحقيق الإستغلال الأمثل للأصول والمنشآت القائمة.

حضور برلمانى وتنفيذى

رافق محافظ أسوان خلال جولته التفقدية كل من النائبة منى شاكر، عضو مجلس النواب، والنائب محمد أبو الخير، عضو مجلس النواب، والنائب مصطفى جابر عوض، عضو مجلس الشيوخ، فضلاً عن شوقى مصطفى رئيس مركز ومدينة إدفو.

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