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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسوان يتفقد مستشفى النيل التخصصى بإدفو.. ويوجه بالتيسير على المواطنين

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

تفقد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان مستشفى النيل التخصصى بمركز إدفو، للاطمئنان على انتظام تقديم الخدمات الطبية والعلاجية المتكاملة للمواطنين وفقًا لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى يتم تطبيقها فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الرعاية الطبية.

ضمن جولاته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، ولاسيما بالقطاع الصحى .

وحرص المحافظ على تفقد مختلف أقسام المستشفى والعيادات الخارجية، ومتابعة سير العمل، والإستماع إلى آراء المواطنين بشأن مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم.

تطوير الخدمات والتيسير على المواطنين

وخلال الجولة، شدد المهندس عمرو لاشين على ضرورة تفعيل الدور المنوط بقسم رضا المنتفعين، وتعريف المواطنين بالخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل، مع تقديم كافة أوجه الدعم والإرشاد للمترددين على المستشفى، والتيسير عليهم لإنهاء إجراءات تلقى الخدمة فى أسرع وقت، بما يسهم فى رفع مستوى رضا المواطنين وتحسين جودة الأداء.

تقديم الشكر للهيئة العامة للرعاية الصحية

وفى ذات السياق، قدم المحافظ شكره للهيئة العامة للرعاية الصحية برئاسة الدكتور أحمد السبكى، لدعم المنظومة الصحية وتخفيف الأعباء عن المرضى، وتوفير الخدمات التشخيصية المتقدمة داخل مستشفى النيل بإدفو.

الإرتقاء بالمنظومة الصحية

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة تتابع بشكل مستمر مستوى الأداء داخل المنشآت الصحية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لضمان تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين، مشددًا على أهمية حسن معاملة المترددين، والاستجابة السريعة لاحتياجاتهم، والعمل على التطوير المستمر لمنظومة الرعاية الصحية، بما يحقق أهداف الدولة فى توفير خدمات صحية متكاملة للمواطنين.

زيادة عدد الأسرة بالمستشفى

ووجه المحافظ بضرورة الانتهاء من فرش وتجهيز الموقع المخصص للأسرة الداخلية بإجمالى 48 سريرًا، ليضاف إلى الأسرة بالمستشفى، ويرتفع إجمالى عدد الأسرة إلى 156 سريرًا، منها 68 سريرًا داخليًا، و23 سرير طوارئ، و11 سرير عناية للقلب، و6 أسرة عناية مركزة، بما يسهم فى زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

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