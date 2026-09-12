قنصل عام مصر في جدة يعقد لقاءً مع أبناء الجالية المصرية

عقد قنصل عام مصر فى جدة أحمد عبد المجيد، لقاءً مع أبناء الجالية لعرض مبادرات الدولة لدعم المصريين بالخارج والتأكيد على حرص الدولة على دعم التواصل مع المصريين بالخارج.

واستعرض القنصل العام مخرجات النسخة السابعة من مؤتمر المصريين بالخارج الذي عقد في أغسطس 2026 وما تضمنه من لقاءات وزيارات ميدانية للشباب على هامشه.

كما أبرز أهم المبادرات والفعاليات التي أطلقتها الدولة لخدمة المصريين بالخارج مثل المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" ودور القنصلية في تعريف أبناء الجالية بالمبادرات وأهدافها وكيفية المشاركة بها.

ودعا القنصل العام في جدة أبناء الجالية المشاركة في اللقاءات الدورية التي تعقدها القنصلية لعرض المبادرات التي أطلقتها الدولة لخدمة المصريين بالخارج ولإبداء آرائهم وإرسال مقترحاتهم لتطويرها حتى يتسنى تعظيم استفادة المصريين بالخارج من تلك المبادرات وتحقيق الهدف المنشود منها.

كما أعرب القنصل العام عن التقدير للدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المصرية بما يسهم في تعزيز صورة مصر الحضارية بالخارج، مؤكداً أن دور القنصلية العامة لا يقف عند تقديم الخدمات القنصلية وتطويرها فقط، وإنما يشمل أيضا العديد من الجوانب التي من شأنها تعزيز التواصل بين أبناء الجالية وأرض الوطن.





