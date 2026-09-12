وصفة جديدة للمدارس.. طريقة عمل لانشون البنجر

يعد لانشون البنجر من الأفكار الجديدة التي يمكن الاستعانة بها في موسم المدارس.

ونعرض لكم طريقة عمل اللانشون بالبنجر من خلال خطوات الشيف محروسة سالم، مقدمة برنامج «محروسة وحكايتها» على قناة «سي بي سي سفرة».

طريقة عمل لانشون الدجاج بالبنجر

المقادير

● دجاج مسلوق ومنسّل

● ثمرة بنجر متوسطة مسلوقة

● فلفل أسود حبوب

● حبهان بودرة

● مرقة فورية

● 2 ملعقة ونصف كبيرة جيلاتين

● مرقة سلق الدجاج مع البصل والجزر

● ملح

● فلفل أسود

طريقة عمل لانشون الدجاج بالبنجر

في الكبة، يخلط الدجاج مع البنجر والحبهان البودرة والمرقة الفورية والملح والفلفل والجزر والبصل.

يذاب الجيلاتين في المرقة، ثم يضاف الدجاج ويخلط جيدًا في الكبة حتى الحصول على قوام كريمي، ثم يضاف الفلفل الأسود ويقلب برفق.

يوضع الخليط في قالب إنجلش كيك، ويدخل الثلاجة حتى يتماسك للحصول على لانشون الدجاج، ثم يقطع عند الاستخدام.

