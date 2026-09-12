هيئة الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس في 5 أيام

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، عن حالة الطقس غداً، الاثنين، وحتى الجمعة 18 سبتمبر الجاري، لتشهد البلاد طقسا معتدلا إلى مائل للحرارة رطب في الصباح الباكر، حارا رطبا نهاراً على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل إلى مائل للحرارة رطب ليلاً.

حالة الطقس

قالت هيئة الأرصاد إن طقس غد، الاثنين، سيشهد شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

ونوهت إلى وجود نشاط رياح أحياناً من الاثنين 14 سبتمبر إلى الجمعة 18 سبتمبر على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

يذكر أن الدكتورة منار غانم، المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، كشفت أن فصل الصيف يقترب من نهايته، حيث يتبقى نحو 10 أيام على انتهائه رسميًا، على أن يبدأ فصل الخريف يوم 23 سبتمبر.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع حياة قطوف وسارة مجدي، مقدمي برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الفترة المقبلة قد تشهد بعض الارتفاعات الطفيفة والمؤقتة في درجات الحرارة.