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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حزب المحافظين: مشاركة مصر في البريكس خطوة لتنويع الشراكات وتعزيز المكاسب الاقتصادية

محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين
محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين

أكد محمد أمين، رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين، أن  مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال قمة تجمع «بريكس» تعكس أهمية الحضور المصري في التكتلات الدولية الصاعدة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي وإعادة تشكيل خريطة العلاقات والشراكات الدولية.

قمة تجمع البريكس

وقال أمين  في تصريحات صحفية اليوم  إن انضمام مصر إلى «بريكس» يمثل فرصة مهمة لتوسيع دوائر التعاون الاقتصادي والتجاري، وفتح قنوات جديدة أمام الاستثمارات والصادرات المصرية، إلى جانب تعزيز التواصل مع اقتصادات كبيرة تمتلك إمكانات واسعة في مجالات الصناعة والطاقة والتكنولوجيا والتمويل، مشددًا على أن أهمية هذه العضوية ترتبط في النهاية بمدى قدرة مصر على تحقيق استفادة ملموسة منها.

وأوضح أن لقاء الرئيس السيسي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة يأتي في سياق العلاقات الممتدة بين البلدين، ويؤكد أهمية استمرار الحوار المباشر مع مختلف القوى الدولية، خصوصًا أن العلاقات المصرية الروسية تشمل ملفات اقتصادية واستثمارية واستراتيجية متعددة.

وأشار إلى أن التحولات الحالية في النظام الاقتصادي العالمي تفرض على مصر توسيع خياراتها وعدم الاعتماد على مسار واحد في علاقاتها الاقتصادية، مؤكدًا أن تنويع الشركاء والأسواق يمكن أن يمنح الاقتصاد المصري قدرة أكبر على التعامل مع الأزمات والتغيرات الدولية، شريطة أن يصاحبه تخطيط واضح لزيادة الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.

وأضاف أن موقع مصر الجغرافي وما تمتلكه من قناة السويس وموانئ ومناطق صناعية وبنية تحتية يمثل فرصة حقيقية لتعزيز دورها في حركة التجارة وسلاسل الإمداد، لكن تعظيم هذه المزايا يحتاج إلى سياسات اقتصادية قادرة على تحويل الموقع الاستراتيجي إلى استثمارات وفرص إنتاج وتصدير.

وشدد رئيس المجلس التنفيذي لحزب المحافظين على أن تقييم التحركات المصرية في المحافل الدولية يجب أن يرتبط بما تحققه من نتائج على أرض الواقع، معتبرًا أن نجاح المشاركة في «بريكس» يقاس بقدرتها على فتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري، وجذب استثمارات نوعية، ودعم الصناعة الوطنية، وتحقيق عائد اقتصادي يشعر به المواطن، مع الحفاظ في الوقت نفسه على استقلال القرار الوطني وتوازن العلاقات المصرية مع مختلف الأطراف الدولية.

بريكس قمة بريكس تجمع بركس تجمع البريكس البرلمان

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