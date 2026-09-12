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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نوتنجهام فورست يفوز على أستون فيلا 2-1 بالدوري الإنجليزي

نوتنجهام فورست
نوتنجهام فورست
إسلام مقلد

حقق فريق نوتنجهام فورست الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة 2-1، في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

وسجل هدفى نوتنجهام فورس كل من ليام ديلاب وإيجور جيسوس في الدقيقتين 46 و88، بينما سجل هدف أستون فيلا أليسون إدوارد في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وبتلك النتيجة رفع نوتنجهام فورست رصيده للنقطة 3 ليحتل المركز الـ 15 في ترتيب جدول الدوري الإنجليزي، بينما توقف رصيد أستون فيلا عند النقطة 2 ليحتل المركز الـ17.

تشكيل الفريقين

أعلن الجهازان الفنيان لفريقي أستون فيلا ونوتنجهام فورست التشكيل الأساسي في المواجهة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الحالي.

تشكيل أستون فيلا

وجاء تشكيل أستون فيلا بقيادة جهازه الفني على النحو التالي:

حراسة المرمى: سوزوكي.

خط الدفاع: ليندلوف، باركلي، ماتسين، وان بيساكا.

خط الوسط:ماكجين، كامارا، بوينديا، جاكسون، باو توريس.

خط الهجوم: هيمينجز

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: بيزوت، مينجز، روجيري، جارناشو، أبراهام، مبابي، بوجاردي، مانزامبي، أليسون.

تشكيل نوتنجهام فورست

وعلى الجانب الآخر، بدأ نوتنجهام فورست المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سيلس.

خط الدفاع: ديوماندي، ويليامز، موريلو، مونيوز، آينا.

خط الوسط: جيبس-وايت، ندوي، شلاجر، ماكاتي.

خط الهجوم: ديلاب.

ويجلس على مقاعد البدلاء: جون فيكتور، سانجاري، هودسون أودوي، دومينجيز، وود، إيجور جيسوس، كاليمويندو، ياتس، نيتز.

فورست نوتنجهام أستون فيلا بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بطولة الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

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