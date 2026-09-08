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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صدام ناري في دوري الأبطال.. كلوب بروج يتحدى أستون فيلا في معركة أوروبية مثيرة

كلوب بروج و أستون فيلا
كلوب بروج و أستون فيلا
حسن العمدة

يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكي نظيره أستون فيلا الإنجليزي، في مواجهة قوية تجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الكروي 2026-2027.

وتقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب «يان بريدل»، معقل الفريق البلجيكي، في لقاء يسعى خلاله كل فريق لتحقيق بداية قوية في مشواره بالبطولة الأوروبية.

تاريخ مواجهات كلوب بروج وأستون فيلا

وتعد مواجهة اليوم الرابعة في تاريخ لقاءات كلوب بروج وأستون فيلا، بعدما سبق للفريقين أن التقيا في 3 مباريات سابقة.

ونجح كلوب بروج في تحقيق الفوز خلال المواجهة الأولى بنتيجة 1-0 خارج ملعبه، قبل أن يرد أستون فيلا بالفوز 3-1 خارج أرضه في اللقاء الثاني، ثم كرر الفريق الإنجليزي تفوقه بالفوز 3-0 على ملعبه في المواجهة الثالثة التي أقيمت ضمن منافسات دور الـ16.

كلوب بروج يتسلح بعاملي الأرض والجمهور

ويدخل كلوب بروج مباراة اليوم بحثًا عن استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انطلاقة قوية في دوري أبطال أوروبا، خاصة مع امتلاكه سجلًا مميزًا على ملعبه في المسابقات الأوروبية.

وخسر الفريق البلجيكي 3 مباريات فقط من أصل 22 مباراة خاضها على أرضه في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، مقابل 13 انتصارًا و6 تعادلات.

كما قدم كلوب بروج مستويات هجومية لافتة على ملعبه خلال الفترة الأخيرة، بعدما نجح في تسجيل 3 أهداف أو أكثر خلال 6 من آخر 7 مباريات خاضها على أرضه في المسابقات الأوروبية، وهو ما يمنحه دفعة قوية قبل مواجهة أستون فيلا.

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