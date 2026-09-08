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تصعيد مع تل أبيب.. 12 دولة غربية تتجه لتقييد تجارة المستوطنات الإسرائيلية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تصعيد مع تل أبيب.. 12 دولة غربية تتجه لتقييد تجارة المستوطنات الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

أعلنت 12 دولة، من بينها كندا وبريطانيا وفرنسا، الثلاثاء، عزمها فرض قيود على التجارة المرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تأتي على خلفية تصاعد هجمات المستوطنين الإسرائيليين على قرى فلسطينية.

وقالت الدول، في بيان مشترك، إن كندا والدنمارك وفنلندا وفرنسا وآيسلندا وإيرلندا والنرويج وبولندا والبرتغال وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة، تؤكد عزمها اتخاذ إجراءات وطنية لتقييد تجارة السلع مع المستوطنات التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، أو دعم فرض قيود على المستوى الأوروبي، فيما تدرس بعض الدول إجراءات إضافية.

بريطانيا تبدأ إجراءاتها ضد المستوطنات
وفي خطوة منفصلة، أعلنت الحكومة البريطانية حظر استيراد السلع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إلى جانب فرض قيود على بعض الخدمات المرتبطة بها، بما يشمل مجالات التمويل والبناء والبنية التحتية والعقارات والإعلانات الداعمة للمستوطنات.

وقال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أمام مجلس العموم إن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على فرص تحقيق حل الدولتين، متحدثاً عن ممارسات قال إن المستوطنين يرتكبونها بحق الفلسطينيين.

تأتي الإجراءات البريطانية ضمن ما وصفته الحكومة بأنه «إعادة ضبط» للعلاقات مع إسرائيل، في ظل تصاعد الخلافات بشأن الاستيطان والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

تل أبيب تلوّح بالرد
وسارعت الحكومة الإسرائيلية إلى انتقاد التحرك البريطاني، محذرة من تداعيات أي عقوبات تستهدف المستوطنات.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن بلاده سترد على أي خطوات بريطانية تستهدف إسرائيل، مضيفاً: «إذا عملت بريطانيا ضد إسرائيل فستعمل إسرائيل ضد بريطانيا».

وحذر الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ من أن فرض مثل هذه العقوبات سيضع بريطانيا ودولاً أخرى في «الجانب الخطأ من التاريخ»، معتبراً أن الانضمام إلى إجراءات عقابية ضد المستوطنات سيكون «سوء تقدير».

مقترحات إسرائيلية للتصعيد
ولم يتوقف التصعيد عند المواقف الدبلوماسية، إذ دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بجزر فوكلاند باعتبارها «أراضي أرجنتينية محتلة»، في إشارة مباشرة إلى الخلاف التاريخي بين بريطانيا والأرجنتين حول الجزر.

من جانبه، طالب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بطرد السفير البريطاني من إسرائيل فوراً، وهاجم الحكومة البريطانية بشدة عبر منصة «إكس»، متهماً إياها باتخاذ موقف معادٍ لإسرائيل.

كندا وبريطانيا وفرنسا قيود على التجارة المستوطنات الإسرائيلية الضفة الغربية المحتلة تصاعد هجمات المستوطنين قرى فلسطينية

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