غلق وتشميع مطعم بشبين الكوم بعد ضبط طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك

شنت رئاسة حي غرب شبين الكوم حملة تفتيشية مكبرة ، برئاسة الأستاذ سيد شعبان رئيس الحي وبمشاركة هيئة سلامة الغذاء ، ومكتب مراقبة الأغذية بشبين الكوم ، وشرطة المرافق ، وذلك في إطار تكامل جهود الجهات المعنية لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها حرصاً علي الصالح العام.

واستهدفت الحملة أحد المطاعم بشارع عاطف السادات ، وتمكنت من ضبط نحو طن لحوم ومواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي ، إلى جانب رصد عدد من المخالفات وعدم توافر الاشتراطات الصحية اللازمة بالمنشأة، بما يمثل خطرًا داهمًا على الصحة العامة ، وعلى الفور تم غلق وتشميع المطعم والتحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

هذا وشدد محافظ المنوفية علي استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه المخالفين، بما يضمن وصول غذاء آمن وصحي للمواطنين ويحافظ على الصحة العامة.