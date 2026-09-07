تحرير 18 مخالفة وإعدام ربع طن مواد غذائية مجهولة المصدر بالمنوفية

نفذت رئاسة حي شرق شبين الكوم حملة تفتيشية مكبرة على عدد من المحال والمنشآت التجارية والغذائية بالتنسيق مع مديرية التموين، جهاز حماية المستهلك، هيئة سلامة الغذاء، مديرية الطب البيطري، الإدارة الصحية ، أسفرت عن تحرير 18 محضر متنوع ، 4 إنذارات، وضبط وإعدام 270 كجم لحوم ، 95 كجم من الأغذية المتنوعة، لعدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والصلاحية للاستهلاك الآدمي ، كما تم ضبط طن ونصف سكر بدون مستندات مجهول المصدر وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال والمنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والرقابية، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور التلاعب والغش، والتأكد من سلامة وصلاحية السلع المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.