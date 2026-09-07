حمولة زائدة.. القبض على سائق سيارة نقل بالمنوفية عرض حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة "نقل" بتحميل حمولة زائدة دون تأمينها وإرتطام الحمولة بأحد الكباري، مما أدى لتساقط أجزاء منه بالطريق العام، معرضاً حياته والمواطنين للخطر بنطاق محافظة المنوفية.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق "لا يحمل رخصة قيادة" – مقيم بدائرة مركز شرطة قلين بكفر الشيخ) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بتاريخ أول الجارى على النحو المشار إليه ، لعدم تمكنة من تجاوز الكوبرى لإرتفاع حموله السيارة.

وتم التحفظ على السيارة.. وإتخاذ الإجراءات القانونية.

