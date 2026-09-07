الكاميرا صورته.. القبض على لص سرق محتويات سيارة بمصر الجديدة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بصور ومقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من أحد الأشخاص لقيامه بسرقة بعض المحتويات من داخل سيارته بالقاهرة.



بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائم على النشر (عاطل – مقيم بمحافظة القليوبية) وبسؤاله قرر أنه بتاريخ 16 أغسطس المنقضى قام أحد الأشخاص بخلع زجاج السيارة خاصته وسرقة بعض محتوياتها حال توقفها بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بإرشاده ضبط مسروقات المستولى عليه .



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.