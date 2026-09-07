ظاهرة النينيو تقترب من ذروة جديدة.. ماذا يحدث لطقس العالم وهل تتأثر مصر؟

تترقب الأوساط المعنية بالطقس والمناخ تطورات ظاهرة النينيو، في ظل توقعات باستمرارها حتى فبراير 2027، مع احتمالات بتزايد قوتها خلال الفترة المقبلة، لتصل إلى مستويات قوية جدًا، قبل أن تقترب من ذروتها المتوقعة بنهاية عام 2026.

وتثير هذه التوقعات اهتمامًا واسعًا بسبب قدرة النينيو على التأثير في أنماط الطقس حول العالم، إلا أن تداعياتها لا تكون متشابهة في جميع الدول، إذ تتباين التأثيرات وفقًا للموقع الجغرافي وطبيعة الموسم والظروف الجوية والمناخية المصاحبة.

ماذا يحدث بسبب ظاهرة النينيو؟

ترتبط ظاهرة النينيو بارتفاع درجات حرارة سطح مياه المحيط الهادئ الاستوائي عن معدلاتها المعتادة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطرابات في أنظمة الغلاف الجوي، وينعكس على توزيع درجات الحرارة والأمطار في مناطق مختلفة من العالم.

وتشير التوقعات الجوية للفترة الممتدة من سبتمبر حتى نوفمبر 2026 إلى ارتفاع فرص تسجيل درجات حرارة أعلى من المتوسط في العديد من المناطق البرية حول العالم، بالتزامن مع تغيرات محتملة في معدلات وأنماط هطول الأمطار.

ولا تعني هذه التغيرات أن جميع المناطق ستشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة أو أمطارًا غزيرة، إذ تختلف طبيعة تأثير النينيو بحسب المنطقة والظروف الجوية السائدة فيها.

موجات حارة وأمطار غزيرة.. أبرز مخاطر النينيو

ومع احتمالات اشتداد الظاهرة، قد تشهد بعض مناطق العالم مجموعة من الظواهر الجوية المتطرفة، من بينها موجات الحرارة الشديدة، وفترات الجفاف، والأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات.

ويعتمد ظهور كل من هذه التأثيرات على طبيعة المنطقة ومدى تأثرها بالأنظمة الجوية المرتبطة بالنينيو، لذلك لا يمكن اعتبار الظاهرة سببًا مباشرًا لحدوث حالة جوية محددة في جميع أنحاء العالم.

استعدادات دولية لمواجهة تأثيرات النينيو

وفي ظل التوقعات بزيادة قوة الظاهرة، تكثف المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بالتعاون مع مرافق الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية، جهود الاستعداد والتعامل المبكر مع المخاطر المحتملة.

وتتضمن هذه الجهود تعزيز أنظمة الإنذار المبكر، وتحسين دقة التنبؤات الجوية والمناخية، بما يساعد الدول والمجتمعات على اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الخسائر الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة.

وأكدت المنظمة أهمية الاستعداد المسبق باعتباره أحد أهم الأدوات للتعامل مع المخاطر المرتبطة بتغير أنماط الطقس، خاصة في المناطق الأكثر عرضة للفيضانات أو الجفاف أو موجات الحرارة.

هل ظاهرة النينيو تؤثر على مصر؟

رغم المخاوف المرتبطة بتأثيرات النينيو على عدد من مناطق العالم، فإن مصر لا تتأثر بشكل مباشر بالظاهرة، وفق ما أكدته الأرصاد الجوية.

ويرتبط ذلك إلى حد كبير بالموقع الجغرافي لمصر، الذي يجعل تأثير النينيو عليها محدودًا مقارنة ببعض المناطق الأخرى التي تكون أكثر حساسية للتغيرات التي تحدث في المحيط الهادئ.

وبالتالي، فإن توقعات اشتداد ظاهرة النينيو لا تعني تلقائيًا تعرض مصر لموجات من الأمطار غير المسبوقة أو الفيضانات، إذ إن تحديد حالة الطقس داخل البلاد يعتمد على مجموعة من العوامل والأنظمة الجوية التي يتم رصدها بصورة مستمرة.

النينيو ليست خريطة موحدة للطقس

وتظل أبرز النقاط التي يجب الانتباه إليها أن تأثير ظاهرة النينيو يختلف من مكان إلى آخر، فلا يمكن استخدام التوقعات العالمية للظاهرة باعتبارها توقعًا مباشرًا لحالة الطقس في دولة بعينها.