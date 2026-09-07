بأداة ذكاء اصطناعي مدمجة.. إطلاق نظام Nothing OS 5.0 رسميًا.. هل هاتفك ضمن القائمة المؤهلة للترقية؟

تم الإعلان رسميًا عن نظام التشغيل Nothing OS 5.0، وهو أحد أكبر إصدارات البرامج لهواتف Nothing في السنوات الأخيرة. يعتمد هذا الإصدار على نظام Android 17، ويأتي مزودًا بأداة إنشاء تطبيقات تعمل بالذكاء الاصطناعي على الجهاز، وتطبيق Glyph مخصص، وأدوات جديدة، وتحسينات في الأداء، بالإضافة إلى ترقيات رئيسية أخرى.

إلى جانب الميزات الجديدة والتحسينات الرئيسية، كشفت العلامة التجارية أيضًا عن هواتف Nothing التي ستُحدَّث إلى نظام التشغيل Nothing OS 5.0 وموعد حصولها على التحديث. إليكم كل ما قد تحتاجون معرفته عن نظام التشغيل Nothing OS 5.0.

أبرز الترقيات والميزات الجديدة

يقدم نظام Nothing OS 5.0 تجربة استخدام ذكية ومتكاملة بفضل الترقيات الرئيسية التالية:

صانع تطبيقات بالذكاء الاصطناعي: أداة مدمجة ومبتكرة لإنشاء التطبيقات مباشرة على الجهاز وبشكل محلي بالكامل.

أداة مدمجة ومبتكرة لإنشاء التطبيقات مباشرة على الجهاز وبشكل محلي بالكامل. تطبيق Glyph مخصص: لوحة تحكم جديدة كلياً تمنحك تخصيصاً أعمق للإضاءة الخلفية الشهيرة للهواتف.

لوحة تحكم جديدة كلياً تمنحك تخصيصاً أعمق للإضاءة الخلفية الشهيرة للهواتف. واجهات مستخدم متطورة: إضافة حزمة من الأدوات الذكية (Widgets) الجديدة والمحسنة.

إضافة حزمة من الأدوات الذكية (Widgets) الجديدة والمحسنة. قفزة في الأداء: تحسينات جذرية لسرعة واستجابة النظام مع ترقيات أمنية متقدمة.

قائمة الأجهزة المدعومة بنظام Nothing OS 5.0

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن الشركة، ستتلقى الهواتف التالية تحديث النظام الجديد:

سلسلة هواتف Nothing Phone:

Nothing Phone (3)

Nothing Phone (4a)

Nothing Phone (4a) Pro

Nothing Phone (3a)

Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (2a)

Nothing Phone (2a) Plus

Nothing Phone (3a) Lite

Nothing Phone (4b)

كيفية تثبيت تحديث Nothing OS 5.0 التجريبي على هاتفك

بمجرد أن يصبح برنامج Nothing OS 5.0 Open Beta متاحًا لجهازك، يمكنك اتباع هذه الخطوات للحصول على تحديث الإصدار التجريبي.

تأكد من عمل نسخة احتياطية لبياناتك المهمة، وأن هاتفك مُحدّث إلى أحدث إصدار من البرامج الثابتة.

انتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديثات النظام للتحقق من وجود تحديثات متاحة.

قم بتنزيل تطبيق Nothing Beta Hub V2.0 APK من الموقع الرسمي .

قم بتثبيت تطبيق Beta Hub APK .

انتقل إلى الإعدادات > النظام > لا شيء تجريبي وانقر على التحقق من الإصدار .



انقر على " انضم إلى النسخة التجريبية" للتسجيل.



بعد الانتهاء، انقر على " الانتقال إلى التحديث" وقم بتثبيت التحديث.



إذا لم ينجح خيار " الانتقال إلى التحديث" ، فانتقل إلى الإعدادات > النظام > تحديثات النظام وتحقق من وجود تحديثات يدويًا.

أثناء التسجيل، إذا ظهر لك خطأ يفيد بفشل الانضمام إلى النسخة التجريبية، فقد يكون الخادم تحت ضغط كبير. يُرجى المحاولة مرة أخرى بعد بضع ساعات.



