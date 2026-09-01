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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

سامسونج تدعم هاتف Galaxy S27 Pro بأسرع قدرة شحن في تاريخ سلسلة جالاكسي

Galaxy S27 Pro
Galaxy S27 Pro
احمد الشريف

كشفت وثائق الاعتماد الصينية الرسمية "3C" وقاعدة بيانات "GSMA IMEI" العالمية عن استعداد شركة "سامسونج" (Samsung) لتزويد هاتفها الجديد كلياً "Galaxy S27 Pro" بتقنية الشحن السريع بقدرة 60 واط، ليكون أسرع هاتف خارج فئة ألترا في تاريخ هواتف جالاكسي، وفقاً لما أورده تقرير نشره موقع Gizmochina التقني المتخصص.

بيانات منصة 3C وتأكيد سرعة الشحن 60 واط

أوضح التقرير أن هاتف سامسونج الرائد الجديد ظهر في السجلات التنظيمية برقم الطراز "SM-S9570"، حيث أكدت قواعد بيانات الاتصالات الدولية ارتباط هذا الرقم بالاسم التجاري "Galaxy S27 Pro" لأول مرة في تاريخ الشركة الكورية. وبينت وثائق الشحن الرسمية أن الهاتف يدعم شاحناً فائق السرعة بجهد وتيار كهربائي يصل إلى 60 واط، ليتساوى مع طراز القمة "Galaxy S27 Ultra" (المسجل برقم SM-S9580)، كاسراً بذلك حاجز الـ 45 واط التقليدي الذي استمر لسنوات طويلة في الفئات العليا.

مقارنة قدرات الشحن عبر طرازات السلسلة الأربعة

أشار المصدر إلى أن الاعتمادات الرسمية كشفت تفاوتاً ملحوظاً في قدرات الشحن بين أجهزة السلسلة المنتظرة؛ حيث حصل طراز Galaxy S27 الأساسي (SM-S9520) على دعم الشحن السلكي بقدرة 45 واط، بينما ظهر طراز Galaxy S27 Plus (SM-S9650) بقدرة شحن تبلغ 27 واط، في حين انفرد طرازا Pro وUltra بالحصول على أعلى قدرة شحن سلكية بقدرة 60 واط، مع تأكيد استمرار دعم الشحن اللاسلكي والشحن العكسي لكافة الإصدارات واستبعاد الشواحن من علب الشراء.

أهمية ترقية الشحن لمنافسة الهواتف الصينية الرائدة

واوضح تقرير موقع Gizmochina أن خطوة سامسونج بتعميم قدرة 60 واط على طراز Pro الجديد تمثل استجابة طال انتظارها لمطالب المستخدمين، بعدما ظلت الشركة متحفظة بشأن سرعات الشحن السلكي لأسباب تتعلق بسلامة واستقرار البطاريات منذ سنوات. 

وتتيح هذه السرعة الجديدة تقليص زمن شحن البطاريات ذات الكثافة المرتفعة بنسب ملحوظة، مما يعزز الموقف التنافسي لسامسونج في مواجهة الشركات الصينية المنافسة التي تقدم حلول شحن خارقة.

مؤشرات تبكير موعد الإطلاق الرسمي في يناير 2027

ذكرت المصادر التقنية أن استكمال شهادات مطابقة الجودة الصينية لهواتف Galaxy S27 في مطلع شهر سبتمبر 2026، أي قبل عدة أشهر من التوقيت المعتاد مقارنة بسلسلة S26، يعزز التكهنات بقرب بدء خطوط الإنتاج التجاري وتجهيز الشركة لحدث إطلاق مبكر قد تشهده الأسواق العالمية في يناير 2027.

سامسونج Samsung جالاكسي Galaxy S27 Pro

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