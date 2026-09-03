عودة الشاشات المنحنية.. سامسونج تُخطط لإطلاق هاتف في سلسلة Galaxy S27



من المتوقع أن تكشف سامسونج عن سلسلة هواتف Galaxy S27 مطلع العام المقبل، والتي تضم أربعة هواتف، وفقًا للتسريبات والشائعات المتداولة منذ عدة أشهر. والآن، يبدو أن هاتفًا خامسًا سينضم إلى هذه السلسلة وهو Galaxy S27 Edge.

هواتف Galaxy S27

مواصفات هاتف Galaxy S25 Edge



بعد فشل هاتف Galaxy S25 Edge ، يبدو أن سامسونج ترغب في إعادة تجربة هذا التصميم مع سلسلة Galaxy S27. هذا يعني وجود خمسة هواتف في السلسلة، بما في ذلك هاتف Galaxy S27 Pro. في هذه المرحلة، ما زالت هذه مجرد شائعات أولية وللمقارنة، كان هاتف Galaxy S25 Edge بسماكة 5.8 ملم وشاشة 6.7 بوصة، وبطارية بسعة 3900 مللي أمبير، والتي كانت إحدى نقاط ضعفه.

لا يزال مصدر هذه المعلومات غير واضح، ولم ينفِ أيٌّ منهما ادعاء الآخر حتى الآن. و لم ينفِ أيضًا ادعاء البطارية المزعومة لهاتف Galaxy S27 Edge، مما يشير إلى أن سامسونج إما وجدت طريقةً لوضع بطارية أكبر بسعة 400 مللي أمبير في مساحة أقل بمقدار 0.4 ملم، أو أنها بدأت أخيرًا بالتحول إلى استخدام السيليكون والكربون.

حتى الآن، يبدو أن هذه هي المعلومة الوحيدة التي تشير إلى وجود هاتف Galaxy S27 Edge. إذا صحّت هذه المعلومة، فسيكون هناك خمسة هواتف ضمن هذه السلسلة، ومن المتوقع الكشف عنها إما في يناير أو فبراير من العام المقبل.