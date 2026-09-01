وصول هاتف iPhone Ultra القابل للطي إلى الأسواق في سبتمبر

كشفت أحدث التقارير التقنية وسلاسل التوريد التي نشرها موقع 9to5Mac أن شركة "آبل" (Apple) تستعد لبدء شحن وتسليم أول هاتف آيفون قابل للطي في تاريخها "iPhone Ultra" للعملاء خلال شهر سبتمبر الجاري، متفاديةً سيناريوهات التأجيل، وذلك بالتزامن مع إطلاق هواتف "iPhone 18 Pro" في مؤتمر 9 سبتمبر المرتقب.

تأكيد شحن هاتف iPhone Ultra

أوضح التقرير، الذي أعده الكاتب رايان كريستوفل، أن المؤتمر السنوي لشركة آبل يوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026 سيشهد الإعلان الرسمي عن هاتف iPhone Ultra المطوي إلى جانب هاتفي iPhone 18 Pro وPro Max المتوقع وصولهما إلى المتاجر في 18 سبتمبر.

وأكدت المصادر تراجع احتمالات تأجيل تسليم الهاتف المطوي إلى أواخر الخريف، مع الإشارة إلى أن الشحنات الأولية ستكون "محدودة للغاية" في الأسابيع الأولى، ومقتصرة على عدد محدد من الأسواق الكبرى وفي مقدمتها السوق الأمريكي بسبب تعقيدات التصنيع الدقيقة للشاشات المرنة.

شهادات سلاسل التوريد ونفي شائعات التأجيل لعام 2027

أشار المصدر إلى تصريحات مسرب سلاسل التوريد "Fixed Focus Digital" عبر منصة ويبو، والتي أكد فيها عدم وجود أي مؤشرات لتأخير تسليم الهاتف لما بعد سبتمبر رغم ندرة المخزون الأولي.

كما نقلت وكالة أنباء "كايليان" (Cailian News Agency) الصينية عن مصادر مطلعة في خطوط إنتاج آبل تأكيدها أن "جدول التسليم لم يطرأ عليه أي تغيير لشهر سبتمبر، نافية شائعات تأجيل المنتج"، وهو ما يتماشى مع تقارير شبكة "ChannelNews" الأسترالية وبيانات الصحفي مارك جورمان من وكالة بلومبرج الذي فند تقرير صحيفة "نيكاي آسيا" السابق حول تأجيل الهاتف إلى 2027، مؤكداً سير خطط الإنتاج في موعدها المحدد.

المقارنة مع إطلاق iPhone X وتحديات الأسعار

بين تقرير موقع 9to5Mac أن توقعات المحلل الشهير مينغ-تشي كو رجحت في وقت سابق تكرار استراتيجية هاتف "iPhone X" عام 2017 عبر الكشف عن الجهاز في سبتمبر وبدء شحنه الفعلي في نوفمبر.

غير أن المؤشرات الحالية ترجح بدء المبيعات المباشرة فور انتهاء المؤتمر، حيث يتوقع أن يتراوح سعر الهاتف الرائد بين 2000 و2500 دولار أمريكي، مقدماً تصميماً دفترياً فائق النحافة بشاشة خارجية قياس 5.5 بوصة وشاشة داخلية قياس 7.8 بوصة تكاد تنعدم فيها تجاعيد الطي.

أهمية الإطلاق في خريطة المنافسة العالمية

ذكرت المصادر التقنية أن التزام آبل بطرح هاتف iPhone Ultra في سبتمبر يعزز مكانتها التنافسية أمام أجهزة سامسونج وهواوي وجوجل القابلة للطي، ويتيح لعشاق الشركة تجربة أول جهاز يدمج بين منظومة iOS وشاشات الآيباد المرنة في حجم مدمج، ليكون الحدث الأبرز في سوق الهواتف الذكية مع انطلاق موسم التسوق السنوي العالمي.