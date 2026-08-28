أخبار التكنولوجيا | سامسونج تعلن رسميا عن Galaxy S26 FE.. آبل تحدد موعد مؤتمرها الجديد لعام 2026

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



أعلنت شركة سامسونج، عن إطلاق هاتفها الجديد Galaxy S26 FE، الذي يعد أحدث إضافة إلى سلسلة هواتف Fan Edition (FE)، ليجمع بين مجموعة من مكونات العتاد المستوحاة من سلسلة Galaxy S26 القياسية، إلى جانب أحدث تقنيات الشركة البرمجية وميزات الذكاء الاصطناعي، مع طرحه كخيار أكثر سهولة في الوصول مقارنة بهواتفها الرائدة مرتفعة السعر.

كشفت شركة شاومي، رسميا عن هاتف Redmi Note 17 Pro Max 5G، ليكون أول هاتف يحمل اسم Pro Max في تاريخ سلسلة Redmi Note، كما يمثل أول هاتف ذكي من شاومي يأتي ببطارية ضخمة بسعة 10000 مللي أمبير في الساعة.

حددت شركة آبل، موعد مؤتمرها الخريفي لعام 2026، والمقرر عقده في 9 سبتمبر المقبل، تحت شعار Surprise and shine، في حدث سيكون أيضا أول مؤتمر رئيسي للشركة تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد جون تيرنوس، الذي من المقرر أن يخلف تيم كوك في منصبه اعتبارا من 1 سبتمبر.

بعد الإعلان الأولي عن السلسلة، كشفت شركة شاومي عن مزيد من التفاصيل الخاصة بأجهزة التلفزيون الجديدة Xiaomi TV S Pro 2027 RGB Mini LED، والتي ستتوفر ضمن الفئة القياسية بأربعة أحجام مختلفة، مع معدل تحديث يصل إلى 360 هرتز، بينما يحصل الطراز الأعلى على ما يصل إلى 4860 منطقة تحكم لوني.

حققت شركة AGIBOT انطلاقة قوية خلال دورة الألعاب العالمية الثانية للروبوتات البشرية التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين يوم 26 أغسطس 2026، بعدما حصدت 46 ميدالية، بواقع 18 ميدالية ذهبية و16 فضية و12 برونزية.

بدأت شركة ميتا في طرح ميزة تنبيه الاحتيال Scam Alert الجديدة لمكافحة الرسائل الاحتيالية أمام عدد محدود من مستخدمي الإصدار التجريبي من تطبيق واتساب على نظام أندرويد، في خطوة تهدف إلى الحد من الرسائل والمحادثات الاحتيالية، خصوصا مع تزايد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي من جانب المحتالين.

وسعت شركة سامسونج نطاق طرح تحديث الأمان لشهر أغسطس 2026 ليصل إلى عدد من هواتفها القابلة للطي، بعد أن بدأت التحديث مؤخرا مع سلسلة هواتف Galaxy S.

في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الجيل الجديد من هواتف آيفون، الذي تستعد شركة آبل للكشف عنه في 9 سبتمبر، تواصل هواتف الشركة الحالية تحقيق أداء قوي في الأسواق العالمية، مستحوذة على صدارة مبيعات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من عام 2026.