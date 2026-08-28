قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن
صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر.. دار الإفتاء: من فاتته فلا قضاء عليه ولا يجوز صلاتها بعد زوال وقتها.. الأزهر للفتوى: أداؤها سنة عن النبي بهذه الطريقة
عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف
تجديد عقد إمام عاشور بـ الأهلي.. ماذا حدث في جلسة منتصف الليل؟
«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل
غدًا السبت.. بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات حتى هذا الموعد
حرب إيران ترفع كلفة نقل البضائع في أمريكا.. وتضاعف أرباح شركات الشحن
حكم من فاتته صلاة الخسوف.. دار الإفتاء تجيب
انخفاض طفيف في الحرارة الأيام القادمة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس
الصليب الأحمر: 93 ألف شخص تضرروا من فيضانات نيبال ويحتاجون للمساعدة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

56 ثغرة أمنية.. تحديث جديد من سامسونج يصل إلى هذه الهواتف

سامسونج
سامسونج
شيماء عبد المنعم

وسعت شركة سامسونج نطاق طرح تحديث الأمان لشهر أغسطس 2026 ليصل إلى عدد من هواتفها القابلة للطي، بعد أن بدأت التحديث مؤخرا مع سلسلة هواتف Galaxy S. 

ويشمل التحديث حاليا كلا من Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 وGalaxy Z Flip 6، على أن يصل تدريجيا إلى المزيد من الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وكانت سامسونج قد بدأت أمس طرح تحديث أندرويد الأمني لشهر أغسطس 2026 لهواتف Galaxy S26 وGalaxy S25 وGalaxy S24، قبل أن يمتد التحديث بعد فترة وجيزة إلى هواتف الشركة القابلة للطي.

تحديث أغسطس يصل إلى Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 وZ Flip 6


بدأت هواتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 وGalaxy Z Flip 6 في تلقي التحديث نفسه، بينما لا يزال Galaxy Z Fold 6 متأخرا عن بقية الأجهزة، ومن المتوقع أن يحصل على تحديثه قريبا.

ويركز تحديث أغسطس 2026 بشكل أساسي على تحسين مستوى الأمان، إذ يتضمن إصلاحات لـ 56 ثغرة ومشكلة أمنية. وبدأ طرح التحديث في كوريا الجنوبية، موطن سامسونج، قبل أن يتوسع تدريجيا إلى أسواق أخرى، وفقا لجدول الطرح المعتاد للشركة.

ويحمل التحديث لهاتف Galaxy Z Fold 7 إصدار البرنامج الثابت F966NKSSCBZH3، بينما يحصل Galaxy Z Flip 7 على الإصدار F766NKSSCBZH3. أما Galaxy Z Flip 6 فيتلقى إصدار البرنامج الثابت F741NKSS4DZH5.

تحديث أغسطس 2026

56 إصلاحا أمنيا من جوجل وسامسونج


يتضمن التحديث إجمالا 56 إصلاحا أمنيا، منها 38 إصلاحا مقدمة من جوجل و18 إصلاحا من سامسونج.

وتشمل إصلاحات جوجل 8 ثغرات مصنفة بالغة الخطورة و30 ثغرة ذات أولوية عالية، أما إصلاحات سامسونج فتتضمن ثغرتين بأولوية عالية، و14 ثغرة بأولوية متوسطة، إلى جانب ثغرتين لم يتم الكشف عن مستوى أولويتهما.

ولا يبدو أن التحديث يتضمن، بحسب المعلومات المعلنة من سامسونج، أي ميزات جديدة أو تغييرات أخرى بخلاف الإصلاحات الأمنية. 

ومع ذلك، قد يكتشف المستخدمون بعض التغييرات الإضافية عند وصول التحديث إلى أجهزتهم.

تحديث الأمان لشهر أغسطس سامسونج هواتف Galaxy S تحديث أغسطس 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

خسوف القمر في مصر

بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%

ترشيحاتنا

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاهلي

غيابات عديدة تضرب الأهلي قبل مواجهة زد بالدوري

الأهلي

موعد مباراة الأهلي وزد والقنوات الناقلة

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد