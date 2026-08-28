56 ثغرة أمنية.. تحديث جديد من سامسونج يصل إلى هذه الهواتف

وسعت شركة سامسونج نطاق طرح تحديث الأمان لشهر أغسطس 2026 ليصل إلى عدد من هواتفها القابلة للطي، بعد أن بدأت التحديث مؤخرا مع سلسلة هواتف Galaxy S.

ويشمل التحديث حاليا كلا من Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 وGalaxy Z Flip 6، على أن يصل تدريجيا إلى المزيد من الأسواق خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة.

وكانت سامسونج قد بدأت أمس طرح تحديث أندرويد الأمني لشهر أغسطس 2026 لهواتف Galaxy S26 وGalaxy S25 وGalaxy S24، قبل أن يمتد التحديث بعد فترة وجيزة إلى هواتف الشركة القابلة للطي.

تحديث أغسطس يصل إلى Galaxy Z Fold 7 وZ Flip 7 وZ Flip 6



بدأت هواتف Galaxy Z Fold 7 وGalaxy Z Flip 7 وGalaxy Z Flip 6 في تلقي التحديث نفسه، بينما لا يزال Galaxy Z Fold 6 متأخرا عن بقية الأجهزة، ومن المتوقع أن يحصل على تحديثه قريبا.

ويركز تحديث أغسطس 2026 بشكل أساسي على تحسين مستوى الأمان، إذ يتضمن إصلاحات لـ 56 ثغرة ومشكلة أمنية. وبدأ طرح التحديث في كوريا الجنوبية، موطن سامسونج، قبل أن يتوسع تدريجيا إلى أسواق أخرى، وفقا لجدول الطرح المعتاد للشركة.

ويحمل التحديث لهاتف Galaxy Z Fold 7 إصدار البرنامج الثابت F966NKSSCBZH3، بينما يحصل Galaxy Z Flip 7 على الإصدار F766NKSSCBZH3. أما Galaxy Z Flip 6 فيتلقى إصدار البرنامج الثابت F741NKSS4DZH5.

تحديث أغسطس 2026

56 إصلاحا أمنيا من جوجل وسامسونج



يتضمن التحديث إجمالا 56 إصلاحا أمنيا، منها 38 إصلاحا مقدمة من جوجل و18 إصلاحا من سامسونج.

وتشمل إصلاحات جوجل 8 ثغرات مصنفة بالغة الخطورة و30 ثغرة ذات أولوية عالية، أما إصلاحات سامسونج فتتضمن ثغرتين بأولوية عالية، و14 ثغرة بأولوية متوسطة، إلى جانب ثغرتين لم يتم الكشف عن مستوى أولويتهما.

ولا يبدو أن التحديث يتضمن، بحسب المعلومات المعلنة من سامسونج، أي ميزات جديدة أو تغييرات أخرى بخلاف الإصلاحات الأمنية.

ومع ذلك، قد يكتشف المستخدمون بعض التغييرات الإضافية عند وصول التحديث إلى أجهزتهم.