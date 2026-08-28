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افتتاح فرع جديد لـ "مجمع الرواق الأزهري" بالحصة في القليوبية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

افتتاح فرع جديد لـ "مجمع الرواق الأزهري" بالحصة في القليوبية

افتتاح الرواق الأزهري بالحصة
افتتاح الرواق الأزهري بالحصة
محمد شحتة

افتتح الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور حسام الدين عبد الفتاح، محافظ القليوبية، فرع مجمع الرواق الأزهري بقرية الحصة، وحضور رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، تقدمهم الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأروقة الأزهرية، نيابةً عن فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف. 

كما شارك في الافتتاح الدكتور مجدي السيد خضر، نيابةً عن وكيل الأزهر الشيخ أيمن عبد الغني، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، وسط حضور جماهيري وقيادي غفير.

​وأكد المشرف على الأروقة، خلال مراسم الافتتاح أن هذا الصرح العلمي الجديد يأتي استكمالاً لرسالة الأزهر الشريف التاريخية في تحصين عقول الشباب، وتسهيل دراسة العلوم الشرعية والعربية، وحفظ القرآن الكريم لجميع فئات المجتمع وفق قواعد المنهج الأزهري المنضبط القائم على الاعتدال والتسامح.

افتتاح فرع الرواق الأزهري بالحصة

وأضاف مدير عام الجامع الأزهر، أن افتتاح فرع الرواق بالحصة يُعد خطوة إستراتيجية ضمن سلسلة الامتدادات التنفيذية للجامع الأزهر بالمحافظات، والتي تهدف إلى إتاحة منابر العلم الوسطي وترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي في مختلف ربوع الجمهورية.

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