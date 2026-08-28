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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من دكة البدلاء إلى التشكيل الأساسي.. شيكو بانزا أمام فرصة ذهبية مع الزمالك

شيكو بانزا
شيكو بانزا
منتصر الرفاعي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض ثالث مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027 عندما يلتقي مع منتخب السويس بتروجت في المباراة المقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

ويدخل الزمالك اللقاء بحثا عن مواصلة الانتصارات بعدما استعاد نغمة الفوز في الجولة الماضية على حساب البنك الأهلي محققا انتصارا كبيرا بثلاثة أهداف دون رد ليحصد أول ثلاث نقاط له في الدوري عقب التعادل السلبي أمام الاتحاد السكندري في الجولة الافتتاحية.

معتمد جمال يدرس الدفع بشيكو بانزا أساسيا

وفي إطار استعداداته للمواجهة يدرس معتمد جمال المدير الفني للزمالك الدفع بالأنجولي شيكو بانزا في التشكيل الأساسي أمام بتروجت بعدما شارك اللاعب كبديل خلال أول جولتين من عمر المسابقة.

ويرغب الجهاز الفني في منح شيكو بانزا فرصة أكبر للمشاركة، خاصة مع سعيه لتجهيز اللاعب بصورة تدريجية ورفع معدلات جاهزيته الفنية والبدنية على أن يحسم معتمد جمال قراره النهائي بشأن مشاركته أساسيا وفقا لمستواه خلال التدريبات الأخيرة.

ويأمل الجهاز الفني أن يمثل بانزا إضافة هجومية للفريق، خاصة في ظل رغبة الزمالك في استثمار الحالة المعنوية الجيدة التي يعيشها اللاعبون عقب الفوز الكبير على البنك الأهلي.

الزمالك يحذر من التهاون أمام بتروجت

وطالب معتمد جمال لاعبي الزمالك بضرورة غلق صفحة مباراة البنك الأهلي وعدم الإفراط في الاحتفال بالانتصار والتركيز بشكل كامل على مواجهة بتروجت مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة العمل والالتزام من أجل تحقيق النتائج الإيجابية.

وشدد المدير الفني على ضرورة التعامل مع المباراة المقبلة بمنتهى الجدية وعدم التأثر بالفوز الكبير في الجولة الماضية، خاصة أن الهدف هو تحقيق انتصار جديد ومواصلة التقدم في جدول ترتيب الدوري.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وبتروجت يوم الإثنين 31 أغسطس، على استاد القاهرة الدولي، وتنطلق صفارة البداية في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة داخل القلعة البيضاء، في ظل رغبة الفريق في تحقيق فوزه الثاني على التوالي بالدوري، ومواصلة حصد النقاط خلال مشواره في الموسم الجديد.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

وتنقل شبكة قنوات "أون سبورت" مباراة الزمالك وبتروجت باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الزمالك خلال المواجهة إلى مواصلة عروضه القوية بعد الفوز على البنك الأهلي بينما يأمل الجهاز الفني في تحقيق أقصى استفادة من المباراة والخروج بالنقاط الثلاث.

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