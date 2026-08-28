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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رحلة توعوية إلى الغردقة للطلاب الفائزين في مسابقة «سفير السياحة»

سفير السياحة
سفير السياحة
محمد الاسكندرانى

نظمت وزارة السياحة والآثار، ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، رحلة سياحية توعوية إلى مدينة الغردقة للطلاب الفائزين في الموسم الأول من المسابقة الطلابية «سفير السياحة»، التي أطلقتها الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال شهر أبريل الماضي، تحت شعار «ورِّيهم مصر بعيونك».

سفير السياحة

وخلال الرحلة، زار الفائزون ومرافقوهم عددًا من المعالم السياحية والأثرية بمدينة الغردقة، من بينها متحف الغردقة، وجراند أكواريوم، إلى جانب القيام بجولات داخل المدينة، بما أتاح لهم الفرصة للتعرف عن قرب على ما تتمتع به المدينة من مقومات سياحية متنوعة.

ويأتي تنظيم المسابقة والرحلة السياحية في إطار جهود وزارتي السياحة والآثار والتربية والتعليم والتعليم الفني لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى المواطنين، ولا سيما طلاب المدارس، وتعريفهم بتراثهم الحضاري والمقومات السياحية المتنوعة التي تتمتع بها مصر، بما يتماشى مع جهود الدولة في بناء جيل واعٍ بأهمية السياحة ودورها في دعم الاقتصاد القومي.

كما أتاح اختيار مدينة الغردقة الفرصة للطلاب للتعرف على ما تتمتع به من مقومات سياحية وطبيعية متميزة، بما يعزز دورهم كسفراء للسياحة المصرية بين أصدقائهم وعائلاتهم، ويسهم في تشجيع السياحة الداخلية.

وقد شارك في المسابقة 573 طالبًا وطالبة من مختلف المدارس بالمحافظات المصرية، والذين تقدموا بأعمالهم خلال شهري مايو ويونيو الماضيين. وأسفرت أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارتين، والتي تولت فرز وتحكيم الأعمال، عن تصعيد 271 عملاً، تضمنت 75 عملاً فنيًا في مجال الرسم، و124 فيديو في مجال التصوير، و72 بطاقة تعريفية دعائية عن المحافظة أو المقصد السياحي الذي يُقيم به الطالب، بما يبرز المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر.

وقد أسفرت النتائج النهائية عن اختيار 9 فائزين، بواقع ثلاثة فائزين في كل مجال، من مختلف المراحل التعليمية.

جدير بالذكر أن المسابقة استهدفت طلاب المدارس بمختلف مراحلهم التعليمية، الابتدائية والإعدادية والثانوية، على مستوى الجمهورية، من الفئة العمرية من 10 إلى 18 عامًا. وقد قامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بتعميم المسابقة على مديريات التربية والتعليم والمدارس الحكومية والخاصة بمختلف المحافظات.

وتضمنت المسابقة ثلاثة مجالات رئيسية، هي الرسم، وتصوير الفيديو، وتصميم بطاقة تعريفية دعائية عن المحافظة أو المقصد السياحي الذي يقيم به الطالب، بما يبرز ما تتمتع به مصر من مقومات سياحية وأثرية متنوعة.

وزارة السياحة والآثار الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي الغردقة سفير السياحة السياحة

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