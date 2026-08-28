فيلم متكرر.. تحرك جديد في البرلمان بسبب هروب لاعبي المصارعة

وجّه الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي وعضو مجلس الشيوخ، سؤالًا إلى وزير الشباب والرياضة، بشأن واقعة هروب عدد من لاعبي المصارعة خلال مشاركتهم في بطولة بسلوفاكيا، مؤكدًا أن الواقعة لا يجب التعامل معها باعتبارها حادثًا فرديًا، وإنما باعتبارها مؤشرًا على أزمة متكررة تحتاج إلى حلول جذرية.

ما أسباب تكرار وقائع هروب لاعبي المصارعة؟

وتساءل باسل عادل: ما أسباب تكرار وقائع هروب لاعبي المصارعة خلال البطولات والمعسكرات الخارجية؟ وهل تم فتح تحقيق شامل للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء هذه الوقائع؟

وقال إن مصر لا ينقصها الموهبة ولا الأبطال، ولكنها تحتاج إلى منظومة قادرة على الحفاظ على هؤلاء الأبطال وتحفيزهم، مشددًا على أن «مش كل يوم عندنا بطل»، وبالتالي فإن خسارة لاعب موهوب أو بطل بسبب ظروف مادية أو ضعف الحوافز تمثل خسارة للرياضة المصرية بأكملها.

إعادة النظر في مرتبات اللاعبين

وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في مرتبات اللاعبين ودعمهم المالي وزيادة المكافآت والحوافز، بما يتناسب مع حجم المجهود والتضحيات التي يبذلونها، خاصة في الألعاب الفردية التي يحقق فيها اللاعب إنجازاته بإمكانات محدودة مقارنة بالعديد من الألعاب الأخرى.

وأضاف باسل عادل: «إحنا أمام فيلم متكرر في المصارعة.. نفس الكلام بيتقال ويتعاد بعد كل واقعة، وفي النهاية يبقى الحال على ما هو عليه».

وأكد أن المطلوب ليس فقط إصدار بيانات أو الإعلان عن إجراءات مؤقتة بعد كل واقعة، وإنما وضع خطة واضحة لمعالجة الأزمة من جذورها، تبدأ من اكتشاف أسباب عزوف اللاعبين أو رغبتهم في الهروب، مرورًا بتحسين أوضاعهم المالية والمعيشية، وصولًا إلى توفير منظومة احترافية تحافظ على أبطال مصر وتمنحهم الدافع للاستمرار وتمثيل بلادهم.

وطالب وزير الشباب والرياضة بوضع آلية واضحة وسريعة لمراجعة منظومة المكافآت والرواتب والرعاية والحوافز للاعبي المصارعة والمنتخبات الفردية، مع محاسبة أي مسؤول يثبت تقصيره، مؤكدًا أن حماية أبطال مصر ليست رفاهية وإنما مسؤولية وطنية.

