في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب داخل منزله في سمالوط بالمنيا

عثر أهالي مركز سمالوط شمال المنيا، على جثة شاب داخل منزله، في ظروف غامضة، فيما انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ لبدء الفحص وكشف ملابسات الوفاة ، وتحرر محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بالعثور على جثمان شاب داخل أحد المنازل بمركز سمالوط.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وتبين أن الجثة الشاب يدعى «و. ر. ر» 30 عامًا، ومقيم بدائرة مركز سمالوط، حيث عُثر على جثمانه داخل المنزل، فيما لم تتضح حتى الآن الأسباب أو الظروف التي أدت إلى وفاته ، وتم فرض الإجراءات اللازمة، وإجراء المعاينة الأولية لمكان العثور على الجثمان، مع فحص ظروف وملابسات الواقعة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لاستكمال الفحوص الطبية والتصريح بالدفن عقب انتهاء الإجراءات وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

