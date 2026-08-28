أداء متباين لأسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ

أغلقت أسواق الأسهم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على أداء متباين اليوم /الجمعة/، في ظل غياب محفزات رئيسية في المنطقة، بينما تركز اهتمام المستثمرين على الكلمة التي سيلقيها رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كيفن وارش في وقت لاحق اليوم، بحثًا عن مؤشرات بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.

وارتفع مؤشر "نيكي 225 الياباني" القياسي بنسبة 0.41% ليُنهي جلسة التداول عند 66405.56 نقطة، كما صعد مؤشر "توبكس" بنسبة 0.72% ليصل إلى 4146.71 نقطة.. فيما تراجع مؤشر "كوسبي" الكوري الجنوبي بنسبة 1.79% إلى 6788.88 نقطة، في حين أنهى مؤشر "كوسداك" لأسهم الشركات الصغيرة جلسة التداول دون تغيير عند 838.41 نقطة.

وانخفض مؤشر "سي إس آي 300" الصيني بنسبة 0.46% إلى 4609.18 نقطة، بينما استقر مؤشر "هانج سنج" في هونج كونج خلال الساعة الأخيرة من التداول.. فيما ارتفع مؤشر (إس آند بي/إيه إس إكس 200) الأسترالي بنسبة 0.6% ليصل إلى 9092.3 نقطة.