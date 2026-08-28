إنجاز غير مسبوق.. روبوتات بشرية تحصد 46 ميدالية بينها 18 ذهبية | فيديو

حققت شركة AGIBOT انطلاقة قوية خلال دورة الألعاب العالمية الثانية للروبوتات البشرية التي أقيمت في العاصمة الصينية بكين يوم 26 أغسطس 2026، بعدما حصدت 46 ميدالية، بواقع 18 ميدالية ذهبية و16 فضية و12 برونزية.

وتصدرت الشركة جدول الميداليات الذهبية، كما احتلت المركز الأول في إجمالي عدد الميداليات، في نتيجة تعكس تنامي تركيزها على توظيف الروبوتات البشرية في تطبيقات عملية تتجاوز مجرد العروض الاستعراضية.

وشاركت روبوتات AGIBOT في مجموعة متنوعة من المنافسات، شملت الرياضات، والمهام الدقيقة باستخدام الأيدي الروبوتية، والتحكم في الحركة، إلى جانب مهام عملية تحاكي ظروف الاستخدام في البيئات الواقعية، لاختبار قدرة الروبوتات البشرية على التعامل مع سيناريوهات الحياة والعمل اليومية.

أربعة روبوتات تمثل AGIBOT



دفعت AGIBOT بأربعة روبوتات خلال المنافسات، وهي OmniHand وG2 وA3 وX2.

وبحسب الشركة، فإن هذه الروبوتات وصلت بالفعل إلى مرحلة الإنتاج التجاري واسع النطاق أو دخلت حيز الاستخدام في تطبيقات واقعية، بدلا من تطويرها خصيصا للمشاركة في المسابقة.

وكان روبوت OmniHand أحد أبرز نجوم الشركة، بعدما وصل إلى نهائيات جميع مسابقات المهارات اليدوية الثماني، وتمكن من الفوز بـ7 ميداليات ذهبية.

وشملت منافساته الفائزة بناء المكعبات، ووزن المساحيق، والتقاط حبات الفاصوليا باستخدام الملاقط، وهي مهام تتطلب مستوى عاليا من الدقة والتحكم في الحركة، وتبرز قدرة الروبوت على تنفيذ عمليات تلاعب دقيقة بالأجسام الصغيرة.

روبوتات AGIBOT

X2 يحقق نتائج قوية في التحكم بالحركة



حقق روبوت X2 بدوره نتائج لافتة في مسابقات التحكم بالحركة، بعدما فاز بالميدالية الذهبية في سباق 100 متر للحواجز، كما حصد ميداليات في سباق 400 متر للحواجز.

واللافت أن X2 شارك باستخدام نسخته المنتجة بكميات كبيرة، دون إجراء تعديلات على العتاد خصيصا للمنافسات.

ويعتمد الروبوت على إطار AGILE المطور داخليا من AGIBOT، والذي يجمع بين إدراك البيئة واتخاذ قرارات الحركة، بهدف تمكين الروبوت من التعامل مع العوائق غير المنتظمة والأسطح غير المستوية والبيئات المتغيرة.

كما يعتمد نظام AGILE على تقنية الانتقال من المحاكاة إلى الواقع (Simulation-to-Reality)، لنقل سياسات الحركة التي يتم تدريبها في البيئات الافتراضية إلى الروبوتات الحقيقية.

وفي السياق نفسه، تمكن روبوت A3 من الفوز بالميدالية الذهبية في منافسات التاي تشي، ليضيف إنجازا جديدا إلى نتائج الشركة في مسابقات التحكم بالحركة.

روبوتات AGIBOT

اختبار الروبوتات في مهام تحاكي العالم الحقيقي



لم تقتصر نجاحات AGIBOT على المنافسات الرياضية والمهارات الحركية، إذ حصدت الشركة أيضا 5 ميداليات ذهبية في مسابقات قائمة على سيناريوهات عملية، شملت خدمات الفنادق، والعمليات داخل المكتبات، والاستجابة لحالات الطوارئ.

واستخدمت الشركة روبوت G2 لتنفيذ هذه المهام، مشيرة إلى أنه دخل بالفعل مرحلة الاستخدام في مصانع تديرها شركات من بينها Longcheer وSAIC.

وتعتمد قدرات G2 على مجموعة من تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة من AGIBOT، تشمل نموذج ViLLA الأساسي للذكاء الاصطناعي المتجسد، ونموذج العالم GE، ونظام RW-RL، وهي تقنيات تهدف إلى مساعدة الروبوت على إدراك محيطه، والتخطيط للحركات، وتنفيذ المهام المعقدة.