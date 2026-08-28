انجاز طبي بجامعة الزقازيق.. استئصال ورم ضخم من صدر طفلة

أكد الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بجامعة الزقازيق أنه نجح فريق وحدة جراحة الصدر بقسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم ضخم من التجويف الصدري لطفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، في إنجاز طبي وجراحي متميز بمستشفيات الجامعة.

واضاف أنه بلغ وزن الطفلة نحو 16 كجم، فيما وصل وزن الورم بعد استئصاله إلى نحو 3 كجم، وهو ما يمثل كتلة كبيرة مقارنة بوزن الطفلة، ما جعل التعامل مع الحالة يتطلب دقة كبيرة وتكاملا بين مختلف الفرق الطبية المعنية.

واشار عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق الي أنه شارك في إجراء الجراحة الفريق الجراحي الذي ضم الدكتور إيهاب صبحي، رئيس قسم جراحة القلب والصدر، والدكتور عبدالله بدر، رئيس وحدة جراحة الصدر، والدكتور عمرو توفيق، والدكتور إيهاب صبري، إلى جانب الأطباء المقيمين الدكتور أحمد لاشين، والدكتور محمد عبدالله صقر، والدكتور عبدالرحمن عزت.

كما شارك في التعامل مع الحالة فريق التخدير المكون من الدكتورة مروة نشأت والدكتور أسامة مراد، وفريق التمريض الذي ضم أسماء حسين، وآية عبدالنبي، وسيدة فكري، وعلاء الدين محمد، بالإضافة إلى المهندس وليد محمود، فني الأجهزة الطبية.

وتقدم الدكتور محمود مصطفى طه، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بخالص الشكر والتقدير إلى جميع أفراد الفريق الطبي والتمريضي والفني والعاملين المشاركين في التعامل مع الحالة، مشيدا بالجهود التي بذلت لإتمام الجراحة بنجاح.

وأكد الدكتور محمود مصطفى طه أن هذا النجاح يعكس روح الفريق والتكامل بين مختلف التخصصات الطبية والفرق المعاونة، كما يؤكد قدرة مستشفيات جامعة الزقازيق على التعامل مع الحالات الدقيقة والمعقدة وتقديم مستويات متقدمة من الرعاية الطبية للمرضى.