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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

عماد النحاس سعيد بفوز المصري والوقت ما زال مبكرًا للحكم على اللاعبين الجدد

الكابتن عماد النحاس
الكابتن عماد النحاس
محمد الغزاوى

اكد الكابتن عماد النحاس   المدير الفني للنادي المصري عقب الفوز على المقاولون العرب سعادته بالفوز والحصول على النقاط الثلاث وتحقيق العلامة الكاملة.
 

وقال النحاس جميع المباريات على درجة عالية من الصعوبة.

واشار النحاس الى ان الوقت ما زال مبكرًا للحكم على اللاعبين الجدد.
 

الوقت ما زال مبكرًا للحكم على اللاعبين الجدد.

واكد المدير الفني للنادى المصري ان انسجام اللاعبين وتناغمهم يتحقق من خلال المباريات الرسمية.
 

وشدد النحاس على ان حضور جماهير المصري العظيمة أكبر دافع للاعبينا لتحقيق الفوز.
سنستعد لمباراة بيراميدز بجدية كاملة رغم ضيق الفارق الزمني بين المباراتين.
تغييرات المصري خلال الشوط الثاني أحدثت الفارق وأشكر اللاعبين على الجهد المبذول.
نسعى لتدارك الأخطاء أولًا بأول.

المصري النادى المصري المقاولون العرب جماهير النادي المصري

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