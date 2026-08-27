في نموذج يجسد أعلى درجات التفاعل والتواصل المباشر مع المواطنين، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، بالاهتمام البالغ بآراء المنتفعين؛ استجاب الدكتور إسماعيل الحفناوي، مدير عام فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد، فورًا وبشكل مباشر عقب رصد إدارة الإعلام بفرع بورسعيد لتعليق المواطن سيد الشرقاوي عبر الصفحة الرسمية لهيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ، والذي طلب فيه مقابلة شخصية لعرض عدد من المقترحات والملاحظات لتطوير الخدمات الصحية.

خلال 24 ساعة فقط.. استجابة فورية من مدير رعاية بورسعيد الصحية لطلب مواطن عبر الصفحة الرسمية للهيئة

وفور عملية الرصد، تحركت إدارة الإعلام بالتنسيق مع مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد لتنسيق اللقاء ، حيث حرص الدكتور إسماعيل الحفناوي على استقبال الأستاذ سيد الشرقاوى في مكتبه بمقر الفرع بمجمع الهيئات ببورسعيد خلال 24 ساعة فقط من نشر التعليق، واستمع إليه باهتمام بالغ مطلعًا على كافة مقترحاته وملاحظاته، ومؤكدًا أن الهيئة تضع صوت المنتفع في مقدمة أولوياتها لتطوير جودة الرعاية الطبية.

وعلى أثر اللقاء، أحال مدير عام الفرع كافة النقاط والملاحظات المثارة إلى إدارة رضا المنتفعين بفرع بورسعيد للمتابعة الميدانية والتعامل الفوري معها، موجهًا بإزالة أي عقبات قد تواجه المواطنين داخل المنشآت الصحية فورًا، بما يضمن تقديم خدمة طبية متميزة وتجربة علاجية تليق بأبناء بورسعيد، وترسيخًا لنهج الهيئة في فتح أبواب التواصل الدائم مع مواطنين محافظة بورسعيد لدعم مسيرة منظومة التأمين الصحي الشامل.