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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هيفاء وهبي تشوق جمهورها ببرومو أغنية نوغا.. تفاصيل مشروع Mega Haifa

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
أوركيد سامي

تواصل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي تشويق جمهورها لأحدث أعمالها الغنائية، بالتزامن مع استعدادها لطرح الجزء الثالث من مشروعها الموسيقي «Mega Haifa»، حيث كشفت عن البرومو التشويقي لأغنيتها الجديدة «نوغا»، وسط حالة من الحماس والترقب بين متابعيها ومحبيها.

وشاركت هيفاء وهبي مقطعًا قصيرًا من البرومو الدعائي لأغنية «نوغا» عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، لتمنح جمهورها لمحة عن أجواء العمل الجديد قبل طرحه رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وعلقت هيفاء وهبي على الفيديو قائلة: «أغنية نوغا قادمة قريبًا.. وهي تحمل معها أجواء ضخمة وحماس لا يفوت»، في رسالة حملت مزيدًا من التشويق للعمل، خاصة مع ارتباط الأغنية بالمرحلة الجديدة من مشروعها الغنائي «Mega Haifa».

هيفاء وهبي تستعد لطرح Mega Haifa 3

ومن المقرر أن تبدأ هيفاء وهبي طرح الجزء الثالث من مشروع «Mega Haifa» اليوم الخميس 27 أغسطس، وفقًا لما سبق وأعلنته الفنانة اللبنانية عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي الإصدار الجديد استكمالًا للمشروع الغنائي الذي اختارت هيفاء وهبي أن تقدمه بطريقة مختلفة عن الألبومات التقليدية، إذ يعتمد «Mega Haifa» على تقسيم الأعمال الغنائية إلى مراحل متتالية، بما يمنح كل مجموعة من الأغنيات مساحة أكبر للانتشار والتفاعل مع الجمهور.

ويضم الجزء الثالث من المشروع 6 أغنيات جديدة، من بينها «نوغا»، إلى جانب «سيبة سيبة»، و«جوة عينيك»، و«مية مية»، و«تتفاجئ بيه»، و«وقشطة أغنى».

وتقدم هيفاء وهبي من خلال هذه المجموعة الجديدة تنوعًا في الألوان الموسيقية والإيقاعات، في إطار توجهها المستمر نحو التجديد والابتعاد عن تقديم نمط غنائي واحد، مع محاولة مواكبة الذوق الموسيقي المتغير لجمهورها.

24 أغنية في مشروع Mega Haifa

ويقوم مشروع «Mega Haifa» على فكرة موسيقية تعتمد على إصدار 24 أغنية على 4 أجزاء منفصلة، بحيث يضم كل جزء 6 أغنيات، بدلًا من طرح جميع الأغنيات في ألبوم واحد في توقيت واحد.

وكانت هيفاء وهبي قد بدأت المشروع بمجموعة من الأغنيات التي لاقت تفاعلًا من جمهورها، من بينها «توأم حياتي»، و«Super Woman»، و«إحنا الشلة»، لتواصل بعدها تقديم مراحل جديدة من المشروع.

أما الجزء الثاني، فشهد طرح أغنية «بدنا نروق»، التي جاءت من كلمات وألحان رامي شلهوب وتوزيع جمال ياسين، لتضيف هيفاء من خلالها لونًا موسيقيًا جديدًا إلى المشروع.

«نوغا» ترفع مستوى الترقب

وتأتي أغنية «نوغا» كأحد أبرز الأعمال التي تحرص هيفاء وهبي على الترويج لها قبل طرح الجزء الثالث، خاصة بعدما كشفت عن البرومو التشويقي للعمل، وهو ما فتح باب التكهنات بين جمهورها حول طبيعة الأغنية وأجوائها الموسيقية.

وتسعى هيفاء وهبي من خلال «Mega Haifa» إلى تقديم تجربة غنائية ممتدة لا تقتصر على إصدار ألبوم كامل مرة واحدة، بل تعتمد على طرح الأعمال على مراحل، بما يسمح للجمهور بالتفاعل مع كل مجموعة من الأغنيات بشكل منفصل.

ومع اقتراب طرح الجزء الثالث، تتجه الأنظار إلى الأغنيات الست الجديدة، وفي مقدمتها «نوغا»، لمعرفة ما ستقدمه هيفاء وهبي في أحدث مراحل مشروعها الغنائي، الذي يمثل أحد أبرز مشروعاتها الموسيقية خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي إطلاق «Mega Haifa 3» ليؤكد استمرار هيفاء وهبي في تقديم أعمال غنائية متنوعة، مع الحفاظ على حضورها في المشهد الموسيقي العربي وطرح تجارب جديدة تراهن من خلالها على التنوع والإيقاعات المختلفة والتواصل المستمر مع جمهورها.

النجمة هيفاء وهبي اخبار الفن نجوم الفن

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