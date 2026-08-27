بعد أيام من التكهنات.. ماريسكا يكشف تطورات رحيل عمر مرموش عن السيتي

كشف إنزو ماريسكا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن تطورات جديدة بشأن مستقبل الدولي المصري عمر مرموش، في ظل ارتباط اللاعب بالرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ماريسكا خلال مؤتمر صحفي: «أعتقد أن عمر مرموش على وشك الرحيل، لم يتم الإعلان عن ذلك، لكن على الأرجح، سيغادر».

وتأتي تصريحات المدير الفني لمانشستر سيتي لتزيد التكهنات حول مستقبل مرموش، بعدما ارتبط اسم اللاعب بالانتقال إلى نادي توتنهام، في ظل بحثه عن فرصة أكبر للمشاركة والحصول على دقائق لعب منتظمة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت خلال الأيام الماضية إلى اقتراب توتنهام من حسم صفقة التعاقد مع مرموش، مع وجود مفاوضات متقدمة مع مانشستر سيتي بشأن اللاعب.

وكان مرموش قد انضم إلى مانشستر سيتي في يناير 2025 قادمًا من آينتراخت فرانكفورت، إلا أن المنافسة القوية على المشاركة، خاصة في الخط الهجومي، جعلت مستقبله محل اهتمام خلال الميركاتو الصيفي.

وتشير التطورات الأخيرة إلى أن رحيل مرموش عن مانشستر سيتي بات قريبًا، في انتظار الإعلان الرسمي عن وجهته المقبلة وإتمام الإجراءات الخاصة بالصفقة.