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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

لحماية خصوصيتك.. إليك كيفية منع إنستجرام من استخدام بياناتك للذكاء الاصطناعي

كيفية منع إنستجرام
كيفية منع إنستجرام

لإيقاف استخدام تطبيق إنستجرام لبياناتك في الترويج للإعلانات وبرامج تدريب الذكاء الاصطناعي، يتعين عليك القيام بضبط إعدادات الخصوصية الخاصة بك وتقييد نشاطك يدويًا، فلا توفر شركة Meta زرًا موحدًا لإلغاء هذه الميزات دفعة واحدة.

 منع استخدام صورك في الذكاء الاصطناعي

على الجانب الآخر، يمكن لشركة Meta استخدام منشوراتك العامة وذلك لتدريب نماذجها والسماح للآخرين بإعادة إنتاجها عبر أدوات الذكاء الاصطناعي. لمنع ذلك:

  • يمكنك فتح ملفك الشخصي.
  • الضغط على قائمة الخطوط الثلاثة أو أعلى اليسار أو اليمين وذلك حسب لغة التطبيق.
  • يمكن لتمرير للأسفل واختيار المشاركة وإعادة المزج .
  • يمكنك البحث عن قسم إعادة استخدام المحتوى بميزات الذكاء الاصطناعي ثم القيام بتعطيل مفاتيح التبديل الخاصة بـ المنشورات ومقاطع الريلز.

 طلب اعتراض على تدريب الذكاء الاصطناعي 

إذا كنت ترغب في استبعاد نصوصك ونشاطك العام من تدريب نماذج Meta، يمكنك تقديم نموذج اعتراض رسمي باتباع الآتي:

  • يمكنك فتح قائمة الخطوط الثلاثة من ملفك الشخصي.
  • النزول إلى أسفل القائمة والضغط على حول (About).
  • اختيار سياسة الخصوصية
  • البحث داخل النص عن رابط الحق في الاعتراض أو قسم الذكاء الاصطناعي.
  • الضغط على إرسال طلب اعتراض، ثم إدخال بريدك الإلكتروني وكتابة سبب رغبتك في استبعاد بياناتك من تطوير وتدريب أدوات الذكاء الاصطناعي.
ضبط إعدادات الخصوصية ذكاء الاصطناعي إيقاف مشاركة المحتوى مقاطع الفيديو منصة Meta ميزات الذكاء الاصطناعي

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