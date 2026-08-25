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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات تكشف تصاميم سلسلة هواتف Galaxy S27 وإضافة طراز Pro جديد

Galaxy S27
Galaxy S27
احمد الشريف

كشفت تصاميم هندسية ومخططات ثلاثية الأبعاد (CAD) نشرها موقع SamMobile عن تفاصيل التصميم الجديد لسلسلة هواتف "Galaxy S27" القادمة من شركة "سامسونج" (Samsung)، والتي تشير إلى إضافة طراز رابع جديد باسم "Galaxy S27 Pro" مع تغيير موضع السماعات السفلية وإعادة تصميم نافذة الكاميرات الخلفية لطرازي Ultra وPro.

مواصفات تصميم هاتف Galaxy S27 Ultra وموضع القلم

أوضح التقرير، استناداً إلى تسريبات الحساب التقني الموثوق "Ice Universe"، أن هاتف Galaxy S27 Ultra سيحتفظ بالأبعاد العامة ذاتها تقريباً لهاتف S26 Ultra السابق (الذي يبلغ قياسه 163.6 × 78.1 × 7.9 ملم مع شاشة بحجم 6.9 بوصة).

كما سيحافظ الهاتف الرائد على موضع منفذ قلم "S Pen" ومكبر الصوت في الجهة السفلية اليسرى، وهو التوزيع الهندسي المستقر الذي اتبعته سامسونج في فئة Ultra منذ هاتف Galaxy Note 20 Ultra، مع تزويد الواجهة الخلفية بحاوية كاميرات عريضة ومطورة بالكامل تمنحه مظهراً مستقبلياً مختلفاً عن الحلقات المنفصلة.

تغيير موضع السماعات وتصميم طراز Galaxy S27 Pro

أشار المصدر إلى أن التغيير الأبرز في طرازات الفئة الأساسية (S27 وS27+ وS27 Pro) يتمثل في نقل فتحات مكبر الصوت السفلي من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن من الحافة السفلية بجوار منفذ الشحن USB-C. 

كما أظهرت المخططات تصميماً مميزاً وغير مألوف لطراز "Galaxy S27 Pro"، الذي يتبنى حاوية كاميرات خلفية عريضة تبدو كنسخة مدمجة وأصغر حجماً من هاتف Ultra بدلاً من الحلقات الرأسية الضيقة المعتادة في هواتف Plus، ليكون شبيهاً بفلسفة التمايز بين طرازي آيفون Pro وPro Max في توفير تجربة تصوير احترافية ومواصفات راقية في حجم مدمج وسهل الحمل بيد واحدة.

فلسفة سامسونج التنافسية وإعادة هيكلة الفئات الرائدة

وأفاد تقرير موقع SamMobile أن توسيع السلسلة لتشمل أربعة طرازات رئيسية يعكس رغبة سامسونج في تنويع الخيارات المتاحة للمستهلكين ومنافسة تشكيلة آبل المتنوعة، عبر منح عشاق الهواتف المدمجة تصميماً عالي الفخامة يقترب من قدرات طراز Ultra دون إجبارهم على حمل هواتف ذات شاشات عملاقة، مع التنويه بضرورة التريث للتأكد مما إذا كان عتاد الكاميرا الداخلي سيطابق طراز Ultra بالكامل.

موعد الإطلاق الرسمي المرتقب في مطلع 2027

ذكرت المصادر التقنية أن شركة سامسونج تستعد لإزاحة الستار رسمياً عن عائلة Galaxy S27 خلال مؤتمرها السنوي في الأشهر الأولى من عام 2027، وسط ترقب واسع لتأكيد المواصفات الداخلية لعتاد الكاميرات والمعالجات المستخدمة وميزات الذكاء الاصطناعي "Galaxy AI" لإعادة تشكيل المنافسة في سوق الهواتف الذكية.

Galaxy S27 Samsung سامسونج

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