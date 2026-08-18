أيهما أفضل للشراء .. ساعتا جوجل بيكسل 5 أم سامسونج جالاكسي 8 ولماذا؟

تُعدّ ساعتا جوجل بيكسل 5 وسامسونج جالاكسي 8 من الساعات الذكية المتميزة التي تعمل بنظام Wear OS، والمصممة لدمج تتبع اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، والملاحة، والميزات الذكية اليومية.

تتميز كلتاهما بشاشات AMOLED ساطعة، ودعم تخطيط القلب الكهربائي، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وخيارات LTE، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت

تركز ساعة Pixel Watch 5 على نظام جوجل البرمجي، وسعة تخزين أكبر تبلغ 64 جيجابايت، ونظام تحديد المواقع المتقدم، ومجموعة واسعة من المستشعرات. في المقابل، تتميز ساعة Galaxy Watch 8 بتصميم أنحف، وحماية من الياقوت، ومستشعر BioActive الصحي من سامسونج، وهيكل أكثر متانة.

يعتمد الاختيار الأفضل في النهاية على ما إذا كانت ميزات الصحة، أو المتانة، أو سعة التخزين، أو نظام جوجل البرمجي هي الأهم بالنسبة لك.



مواصفات ساعة Pixel Watch 5

تتميز ساعة Pixel Watch 5 بتصميم دائري بقطر 45 مم وأبعاد 45 × 45 × 12.3 مم، مع إطار من الألومنيوم وحماية من زجاج Gorilla Glass 5. يتراوح وزنها بين 31 و36.7 جرامًا حسب المواصفات، وهي مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM). أما ساعة Galaxy Watch 8، فتتميز بتصميم أعرض قليلاً (46 × 43.7 مم) ولكنها أنحف بكثير (8.6 مم).

تتميز كلتا الساعتين بشاشات AMOLED عالية الجودة قادرة على الوصول إلى سطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة، مما يجعلهما مناسبتين للمشاهدة في الهواء الطلق. تستخدم ساعة Pixel Watch 5 لوحة LTPO AMOLED مقاس 1.4 بوصة بدقة 456 × 456 بكسل وكثافة بكسل تبلغ حوالي 320 بكسل لكل بوصة. وتساعد تقنية LTPO في إدارة معدلات التحديث بكفاءة.

أما ساعة Galaxy Watch 8، فتأتي بشاشة Super AMOLED أكبر حجمًا مقاس 1.47 بوصة بدقة 480 × 480 بكسل وكثافة بكسل تبلغ حوالي 327 بكسل لكل بوصة. كما أنها تستخدم زجاج الياقوت لمقاومة أفضل للخدوش. وبالتالي، توفر ساعة سامسونج مساحة شاشة أكبر قليلاً وكثافة بكسل أعلى بشكل طفيف مع الحفاظ على سطوع ذروة مماثل لساعة Pixel. لا تزال ساعة Pixel ممتازة، لكن اللوحة الأكبر والحماية الأقوى تجعل ساعة سامسونج أكثر عملية.

عمر بطارية ساعة Pixel Watch 5



تأتي ساعة Pixel Watch 5 ببطارية سعة 465 مللي أمبير في طراز 45 مم، مقارنةً بـ 435 مللي أمبير في طراز Galaxy Watch8 44 مم. كما توفر جوجل بيانات تفصيلية عن الشحن السلكي، حيث تصل ساعة Pixel Watch 45 مم إلى 50% في 15 دقيقة، و80% في 30 دقيقة، والشحن الكامل في حوالي ساعة.

بينما تستخدم ساعة Galaxy Watch8 الشحن اللاسلكي بقوة 10 واط. لا تُحدد سعة البطارية وحدها مدة استخدامها الفعلية، لذا لا ينبغي تفسير سعة بطارية Pixel الأكبر تلقائيًا على أنها تعني عمرًا أطول للبطارية. مع ذلك، فإن سعتها الأكبر وسرعة شحنها المعلنة تجعلها جذابة للمستخدمين الذين يرغبون في شحن سريع. يُعد الشحن اللاسلكي من سامسونج مناسبًا لأنظمة الشحن المتوافقة.

تُوفر كلتا الساعتين مجموعةً قويةً من أجهزة الاستشعار الصحية، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب، وتخطيط كهربية القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، واستشعار درجة الحرارة، ومقاييس التسارع، والجيروسكوبات، ومقاييس الضغط الجوي، ومقاييس الارتفاع. وتُضيف ساعة Pixel Watch 5 ميزة قياس التوصيل الكهربائي للجلد واستشعار البيئة المتقدم، مما يمنحها باقةً واسعةً من أجهزة الاستشعار لمراقبة الصحة والنشاط. أما ساعة Galaxy Watch8، فتُضيف مستشعر BioActive من سامسونج، وتدعم قياسات تكوين الجسم، بينما تتضمن منصتها الصحية ميزاتٍ مثل مراقبة ضغط الدم، وتخطيط كهربية القلب، وإشعارات عدم انتظام ضربات القلب، ومؤشر مضادات الأكسدة. وهذا يُوفر لسامسونج مجموعةً أوسع من المقاييس الصحية المُخصصة. ولا تزال ساعة Pixel تُقدم أداءً متميزًا في تتبع الصحة، لكن سامسونج تُوفر قياساتٍ أكثر تخصصًا للمستخدمين الذين يُركزون على تحليلٍ دقيقٍ لصحتهم.



ميزه ساعة Pixel Watch 5

تعمل ساعة Pixel Watch 5 بنظام Wear OS 7، بينما تعمل ساعة Galaxy Watch8 بنظام Wear OS 6 مع واجهة One UI 8 Watch من سامسونج. توفر كلتا الساعتين وظائف الساعة الذكية الأساسية مثل الإشعارات والتطبيقات والاتصال اللاسلكي وتقنية NFC والبلوتوث والواي فاي ودعم LTE في الطرازات الخلوية.

تتميز ساعة Pixel Watch 5 بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، أي ضعف سعة ساعة Galaxy Watch8 البالغة 32 جيجابايت، مما يمنح جوجل ميزة كبيرة في تخزين التطبيقات والمحتوى المتوافق. في المقابل، تقدم سامسونج واجهة قابلة للتخصيص بشكل كبير وتكاملاً أعمق ضمن منظومة Galaxy.