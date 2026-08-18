قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير تركي: تطورات جديدة بشأن مطالب الأهلي المالية لبيع إمام عاشور| تفاصيل
3 طلبات لدفاع صاحب بيت فاطم المتهم بهتك العرض والتحرش بالفتيات في أولى جلسات محاكمته | تفاصيل
الإفراج عن البحارة المصريين المحتجزين على السفينة "ريم الخليج" في إيران
الخارجية: الإفراج عن بحارين مصريين محتجزين على سفينة «ريم الخليج» في إيران
ظواهر جوية لأول مرة.. دوامات ترابية ورملية تضرب بعض المحافظات| تحذير
أول ظهور لصاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على فتيات في أولى جلسات محاكمته| صور
بدء أولى جلسات محاكمة صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات | صور
قبل مواجهة برشلونة.. هل يغامر الأهلي بإمام عاشور؟
ارتفاع جماعي في أسعار الدولار منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء بالبنوك
بعد عودتها لـ 14 شخصًا.. حالات رد الجنسية المصرية طبقا للقانون
الناتو يعزز قدراته لمواجهة الطائرات المسيرة خلال تدريبات في لاتفيا
صاحب بيت فاطم المتهم بالاعتداء على 4 فتيات في «قفص» المحاكمة.. صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أيهما أفضل للشراء .. ساعتا جوجل بيكسل 5 أم سامسونج جالاكسي 8 ولماذا؟

ساعتا جوجل بيكسل 5 وسامسونج جالاكسي 8
ساعتا جوجل بيكسل 5 وسامسونج جالاكسي 8
لمياء الياسين

تُعدّ ساعتا جوجل بيكسل 5 وسامسونج جالاكسي 8 من الساعات الذكية المتميزة التي تعمل بنظام Wear OS، والمصممة لدمج تتبع اللياقة البدنية، ومراقبة الصحة، والملاحة، والميزات الذكية اليومية. 

تتميز كلتاهما بشاشات AMOLED ساطعة، ودعم تخطيط القلب الكهربائي، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وخيارات LTE، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 2 جيجابايت

تركز ساعة Pixel Watch 5 على نظام جوجل البرمجي، وسعة تخزين أكبر تبلغ 64 جيجابايت، ونظام تحديد المواقع المتقدم، ومجموعة واسعة من المستشعرات. في المقابل، تتميز ساعة Galaxy Watch 8 بتصميم أنحف، وحماية من الياقوت، ومستشعر BioActive الصحي من سامسونج، وهيكل أكثر متانة.

 يعتمد الاختيار الأفضل في النهاية على ما إذا كانت ميزات الصحة، أو المتانة، أو سعة التخزين، أو نظام جوجل البرمجي هي الأهم بالنسبة لك.


مواصفات ساعة Pixel Watch 5

تتميز ساعة Pixel Watch 5 بتصميم دائري بقطر 45 مم وأبعاد 45 × 45 × 12.3 مم، مع إطار من الألومنيوم وحماية من زجاج Gorilla Glass 5. يتراوح وزنها بين 31 و36.7 جرامًا حسب المواصفات، وهي مقاومة للماء والغبار بمعيار IP68 ومقاومة للماء حتى عمق 50 مترًا (5ATM). أما ساعة Galaxy Watch 8، فتتميز بتصميم أعرض قليلاً (46 × 43.7 مم) ولكنها أنحف بكثير (8.6 مم). 

تتميز كلتا الساعتين بشاشات AMOLED عالية الجودة قادرة على الوصول إلى سطوع ذروة يبلغ 3000 شمعة، مما يجعلهما مناسبتين للمشاهدة في الهواء الطلق. تستخدم ساعة Pixel Watch 5 لوحة LTPO AMOLED مقاس 1.4 بوصة بدقة 456 × 456 بكسل وكثافة بكسل تبلغ حوالي 320 بكسل لكل بوصة. وتساعد تقنية LTPO في إدارة معدلات التحديث بكفاءة.

 أما ساعة Galaxy Watch 8، فتأتي بشاشة Super AMOLED أكبر حجمًا مقاس 1.47 بوصة بدقة 480 × 480 بكسل وكثافة بكسل تبلغ حوالي 327 بكسل لكل بوصة. كما أنها تستخدم زجاج الياقوت لمقاومة أفضل للخدوش. وبالتالي، توفر ساعة سامسونج مساحة شاشة أكبر قليلاً وكثافة بكسل أعلى بشكل طفيف مع الحفاظ على سطوع ذروة مماثل لساعة Pixel. لا تزال ساعة Pixel ممتازة، لكن اللوحة الأكبر والحماية الأقوى تجعل ساعة سامسونج أكثر عملية.

 

 عمر بطارية ساعة Pixel Watch 5 
 

تأتي ساعة Pixel Watch 5 ببطارية سعة 465 مللي أمبير في طراز 45 مم، مقارنةً بـ 435 مللي أمبير في طراز Galaxy Watch8 44 مم. كما توفر جوجل بيانات تفصيلية عن الشحن السلكي، حيث تصل ساعة Pixel Watch 45 مم إلى 50% في 15 دقيقة، و80% في 30 دقيقة، والشحن الكامل في حوالي ساعة.

 بينما تستخدم ساعة Galaxy Watch8 الشحن اللاسلكي بقوة 10 واط. لا تُحدد سعة البطارية وحدها مدة استخدامها الفعلية، لذا لا ينبغي تفسير سعة بطارية Pixel الأكبر تلقائيًا على أنها تعني عمرًا أطول للبطارية. مع ذلك، فإن سعتها الأكبر وسرعة شحنها المعلنة تجعلها جذابة للمستخدمين الذين يرغبون في شحن سريع. يُعد الشحن اللاسلكي من سامسونج مناسبًا لأنظمة الشحن المتوافقة.
تُوفر كلتا الساعتين مجموعةً قويةً من أجهزة الاستشعار الصحية، بما في ذلك مراقبة معدل ضربات القلب، وتخطيط كهربية القلب، وقياس نسبة الأكسجين في الدم، واستشعار درجة الحرارة، ومقاييس التسارع، والجيروسكوبات، ومقاييس الضغط الجوي، ومقاييس الارتفاع. وتُضيف ساعة Pixel Watch 5 ميزة قياس التوصيل الكهربائي للجلد واستشعار البيئة المتقدم، مما يمنحها باقةً واسعةً من أجهزة الاستشعار لمراقبة الصحة والنشاط. أما ساعة Galaxy Watch8، فتُضيف مستشعر BioActive من سامسونج، وتدعم قياسات تكوين الجسم، بينما تتضمن منصتها الصحية ميزاتٍ مثل مراقبة ضغط الدم، وتخطيط كهربية القلب، وإشعارات عدم انتظام ضربات القلب، ومؤشر مضادات الأكسدة. وهذا يُوفر لسامسونج مجموعةً أوسع من المقاييس الصحية المُخصصة. ولا تزال ساعة Pixel تُقدم أداءً متميزًا في تتبع الصحة، لكن سامسونج تُوفر قياساتٍ أكثر تخصصًا للمستخدمين الذين يُركزون على تحليلٍ دقيقٍ لصحتهم.
 

ميزه ساعة Pixel Watch 5

تعمل ساعة Pixel Watch 5 بنظام Wear OS 7، بينما تعمل ساعة Galaxy Watch8 بنظام Wear OS 6 مع واجهة One UI 8 Watch من سامسونج. توفر كلتا الساعتين وظائف الساعة الذكية الأساسية مثل الإشعارات والتطبيقات والاتصال اللاسلكي وتقنية NFC والبلوتوث والواي فاي ودعم LTE في الطرازات الخلوية. 

تتميز ساعة Pixel Watch 5 بسعة تخزين داخلية تبلغ 64 جيجابايت، أي ضعف سعة ساعة Galaxy Watch8 البالغة 32 جيجابايت، مما يمنح جوجل ميزة كبيرة في تخزين التطبيقات والمحتوى المتوافق. في المقابل، تقدم سامسونج واجهة قابلة للتخصيص بشكل كبير وتكاملاً أعمق ضمن منظومة Galaxy.

ساعة Pixel Watch 5 شاشات AMOLED ساعة Galaxy Watch 8 ساعة Pixel الشحن اللاسلكي أجهزة الاستشعار الصحية نظام Wear OS 6

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2026

تظهر في هذا الموعد.. رابط الحصول على نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2026

المتهم في واقعة استغلال اطفال في التسول

سقوط "التوربيني" الجديد بالغربية ..استغل أطفال مجهولي النسب في التسول وخصص منزلا لاستغلالهم..صور

هويدا الغرباوي

عشرة 30 سنة زواج.. ماذا قالت طليقة حسام حسن عن خناقة الساحل والانفصال؟

سعر الذهب اليوم

ارتفاع سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء في مصر.. وصل كام؟

الإيجار القديم 2026.. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية

الإيجار القديم 2026 .. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية

رمضان

محمد رمضان يوجه رسالة لمصطفى كامل: ألف سلامة عليك يا نقيبنا الغالي

الزمالك

10 جنيهات ذهب ومكافأة.. كواليس جديدة عن خلاف ممدوح عباس وجون إدوارد بالزمالك

الحادث

كانوا قاعدين في الشارع.. سيدة تصدم أشخاصًا بسيارتها أثناء الرجوع للخلف بالإسكندرية

ترشيحاتنا

غزة

قافلة «زاد العزة» الـ259 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية

جانب من اللقاء

صباح الخير يا مصر يرصد تتويج منتخب مصر للناشئين بالذهب في البطولة العربية

جانب من اللقاء

«صباح الخير يا مصر» يرصد فعاليات حفل تخرج الدفعة الثالثة من مشروع «ابدأ حلمك»

بالصور

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها
نور قدري تبهر الجمهور بجمالها في آخر ظهور لها

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟
كم خطوة تحتاج يومياً لتقليل خطر الوفاة المبكرة؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟
اشتهاء الحلويات بعد الأكل مباشرة.. ماذا يحاول جسمك أن يقول؟

أحلام تخطف الأنظار في آخر ظهور لها

احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها
احلام تخطف الانظار فى اخر ظهور لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الأصالة والحداثة .. هل تسرق التكنولوجيا روح الإنسان؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : اتركوا الفتوى في الدين لأهل التخصص

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : أمريكا تخطط لاحتلال مضيق هرمز وتسعى لتدفق النفط عبر مصر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : العالم الجديد 1

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : مؤامرة إسرائيلية لضم لبنان لسوريا

المزيد