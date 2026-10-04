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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

من باريس.. مايان السيد تتألق في أحدث ظهور لها

مايان السيد
مايان السيد
هاجر هانئ

شاركت الفنانة الشابة مايان السيد، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، بصور جديدة لها خلال تواجدها في باريس.
 

إطلالة مايان السيد

تألقت مايان السيد في الصور بإطلالة عصرية، حيث ارتدت بلوزة ذات أكمام طويلة باللون الأبيض، ونسقت معها تنورة قصيرة تصل إلى حدود الركبة باللون الأصفر، مصنوعة من قماش الجبير الراقي.

وانتعلت مايان السيد حذاءً أنيقًا ذا كعب عالٍ باللون البيج، مع حقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأصفر، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة التي منحتها إطلالة متكاملة.
 

أما من الناحية الجمالية؛ فبدت مايان السيد بخصلات شعرها الانسيابية المنسدلة على كتفيها، ووضعت لها خبيرة التجميل ريهام خليفة مكياجًا جذابًا مرتكزًا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

مايان السيد إطلالة مايان السيد صور مايان السيد إطلالات مايان السيد

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