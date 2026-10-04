بعد حديث ترامب عن الأسبرين.. ما الذي يحدث للجسم عند تناوله يوميا؟

خلال ظهور علني له مؤخراً في ولاية أوهايو، جدد الرئيس دونالد ترامب التأكيد على إيمانه الراسخ بضرورة تناول الأسبرين، ليس بين الحين والآخر فحسب، بل بشكل يومي.

وفي حديث اتسم بالصراحة أمام الحشود، قال ترامب: “أتناول حبة أسبرين يومياً.. لا أعرف ما إذا كانت تجدي نفعاً، لكنني أحتاجها من الناحية النفسية.. أظن أنها تزيد من سيولة الدم بشكل كبير.. لا أدري إن كانت فعالة أم لا، لكنني أواظب على ذلك منذ فترة طويلة، وها أنا ذا ألقي الخطابات.. أحب أسبرين ، وأتناول الحبة الكبيرة، فهم يريدون مني الانتقال إلى جرعة الـ 80، لكنني أتناول جرعة الـ 386.. لا أعرف ما هي بالضبط، إنها حبة ضخمة.. قالوا لي: سيدي الرئيس، أنت لست بحاجة لذلك!، فقلت لهم: ”أسدوا لي معروفاً؛ فأنا بصحة جيدة منذ 35 عاماً، لذا اتركوني وشأني".

لا تدع نبرة حديثه تخدعك، فالرئيس ترامب جاد تماماً بشأن هذه العادة الصحية التي اختارها لنفسه، وكان قد تحدث باستفاضة عن هذه العادة في مقابلة صحية بارزة نُشرت في شهر يناير.

ومن خلال تصريحاته، يتضح أن ترامب متمسك بهذه العادة منذ عقود، معترفاً بأن الأمر يتعلق بسلامته النفسية أكثر من صحته الجسدية.. وبالطبع، دأب الأطباء على تحذيره من هذا الأمر، ولكن دون جدوى.

ما هي الفائدة الطبية للأسبرين؟



وفقاً لتقرير صادر عن "كليفلاند كلينك" (Cleveland Clinic)، يُستخدم الأسبرين عادةً لتخفيف الألم، وخفض الحمى، وتقليل الالتهاب، والوقاية من الجلطات الدموية الخطيرة التي قد تؤدي إلى النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وتضيف "مايو كلينك" (Mayo Clinic) أن تناول جرعة يومية منخفضة من الأسبرين قد يكون مفيداً لحماية القلب أو التعامل مع حالات صحية مزمنة أخرى، إلا أنه لا ينبغي البدء في مثل هذا العلاج دون إشراف طبي دقيق. وفي كل الأحوال، يرتبط تناول الأسبرين بآثار جانبية شائعة تتراوح بين تهيج المعدة وعسر الهضم والغثيان، فضلاً عن زيادة خطر النزيف والكدمات.

وبالمناسبة، وفي وقت سابق من العام، ظهرت كدمة أرجوانية داكنة لافتة للنظر على ظهر يد ترامب اليسرى أثناء مراسم توقيع "ميثاق السلام" في المنتدى الاقتصادي العالمي؛ وجاء ذلك أيضاً بُعيد كشفه عن اعتماده على الأسبرين. وقد أوضح البيت الأبيض لاحقاً -وفقاً لتقرير لوكالة رويترز- أن سبب تلك الكدمة يعود إلى المصافحات المتكررة، وتناول جرعات عالية من الأسبرين بشكل يومي، والإصابة بقصور وريدي مزمن.

ماذا يحدث عند تناول الأسبرين يومياً؟



ينطوي تناول الأسبرين يومياً على فوائد، ولكن ذلك يقتصر على الأشخاص الذين تستدعي حالتهم الصحية تدخلاً طبياً مستمراً من هذا النوع. فوفقاً لتقرير صادر عن "مايو كلينك" (Mayo Clinic)، يعمل الأسبرين كمضاد لتجمع الصفائح الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بالجلطات؛ كما قد يكون مفيداً للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و59 عاماً، ممن لديهم احتمال بنسبة 10% أو أكثر للإصابة بنوبة قلبية أولى أو سكتة دماغية خلال السنوات العشر القادمة.

ومع ذلك، فإن المخاطر المرتبطة به كبيرة؛ إذ يشير التقرير ذاته إلى احتمالية حدوث نزيف في الجهاز الهضمي وسكتات دماغية نزفية، نظراً لأن الدواء قد يسبب قرحة أو نزيفاً حاداً في الجهاز الهضمي، فضلاً عن دوره في تمييع الدم، مما يزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.