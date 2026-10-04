ارتفاع سريع بالسكر.. هل تسبب المخبوزات الخفقان والهبوط لدى بعض الأشخاص؟

يشعر بعض الأشخاص بالهبوط أو الدوخة وتسارع ضربات القلب بعد تناول المخبوزات، خاصة الأنواع المصنوعة من الدقيق الأبيض أو الغنية بالسكريات مثل الكرواسون والباتيه.

وبحسب مايو كلينك، يمكن أن يحدث ما يعرف بـ«نقص سكر الدم التفاعلي» بعد تناول الطعام، عادة خلال 4 ساعات، وقد تظهر معه أعراض مثل الدوخة، والضعف والتعب، والتعرق، والارتجاف، بالإضافة إلى تسارع أو اضطراب ضربات القلب.

كما أن المخبوزات مثل الكيك والمعجنات والفطائر، باعتبارها من الكربوهيدرات البسيطة، قد تؤدي لدى بعض الأشخاص إلى ارتفاع سريع في سكر الدم يعقبه انخفاض سريع، وهو ما قد يصاحبه شعور بالضعف أو أعراض أخرى.

كما تشير كليفلاند كلينك إلى أن الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات أو السكر يمكن أن ترتبط بخفقان القلب بعد تناول الطعام لدى بعض الأشخاص.

ولذلك، إذا تكرر الشعور بالهبوط والخفقان بعد تناول المخبوزات، فلا ينبغي افتراض أن الطعام هو السبب الوحيد؛ فمن المهم تقييم الحالة وقياس السكر والضغط وقت ظهور الأعراض، خاصة إذا كانت متكررة.

وفي حال حدوث الخفقان مع ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو إغماء أو دوخة شديدة، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا.