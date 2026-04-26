طريقة عمل الكرواسون بالجبنة بأقل المكونات

يعتبر الكرواسون بالجبنة من أسرع وألذ المخبوزات التي يمكن تحضيرها في المنزل بأبسط المكونات، حيث يتميز بقوامه الهش من الخارج وحشواته الغنية من الداخل. ويُعتبر خيارًا مثاليًا لوجبة إفطار خفيفة أو سناك سريع للأطفال والكبار، خاصة عند تحضيره باستخدام عجينة جاهزة توفر الوقت والمجهود.

المكونات:

1 عبوة عجينة مورّقة جاهزة (أو عجينة كرواسون جاهزة)

جبنة مثلثات أو جبنة شيدر أو موزاريلا

1 صفار بيضة (اختياري للوجه)

الطريقة:

1. افردي العجينة المورقة على سطح نظيف.



2. قطّعيها مثلثات (لو كانت على شكل مستطيل).



3. ضعي قطعة جبنة في طرف كل مثلث.



4. لفي العجينة من الطرف العريض إلى الرفيع على شكل كرواسون.



5. رصي الكرواسون في صينية مدهونة أو عليها ورق زبدة.



6. ادهني الوجه بصفار البيض (اختياري للحصول على لون ذهبي).



7. ادخليها فرن ساخن على 180 درجة لمدة 15–20 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي وتنتفخ.





كرواسون هش من الخارج وطري من الداخل بحشوة جبنة بسيطة وسريعة بدون مجهود كبير.