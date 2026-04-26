في غياب محمد صلاح.. موعد قمة مانشستر يونايتد وليفربول بالدوري الانجليزي

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره مانشستر يونايتد يوم الأحد 3 مايو المقبل، ضمن منافسات الجولة 35 من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025/26، حيث تقام المواجهة المرتقبة عند الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة:

قنوات بي إن سبورتس القطرية.

وتأتي المباراة في ظل غياب النجم المصري محمد صلاح عن صفوف ليفربول، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة كريستال بالاس في الجولة الماضية، والتي انتهت بفوز الريدز 3-1.

وكان صلاح قد غادر المباراة مصابًا في الدقيقة 60 تقريبًا، بعد تعرضه لتمزق في العضلة الخلفية، بحسب ما أكده الجهاز الطبي، ما سيبعده عن الملاعب لمدة تقترب من أربعة أسابيع.

وبذلك، سيغيب النجم المصري عن عدد من المواجهات المهمة في الدوري، أبرزها أمام مانشستر يونايتد وتشيلسي وأستون فيلا، على أن يعمل الجهاز الطبي على تجهيزه للعودة في المراحل الأخيرة من الموسم.

ويدخل ليفربول اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه الأخير، حيث رفع رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، وهو نفس رصيد مانشستر يونايتد، ما يزيد من أهمية القمة في صراع المراكز الأوروبية.