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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

مضيق هرمز
مضيق هرمز
محمود نوفل

نقلت وكالة فارس الإيرانية عن مقر خاتم الانبياء المركزي قبل دقائق إغلاق مضيق هرمز نظرا لإنعدام الأمن في المنطقة.

 قال : اعتبارًا من هذه اللحظة، ونظرًا لانعدام الأمن في المنطقة، نعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن، بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية، وسيتم استهداف أي حركة مرور.

وكان قائد القوة الجوفضائية الإيرانية صعّد من لهجته تجاه الولايات المتحدة، مؤكداً أن بلاده سترد بقوة على أي تحركات تستهدف أمنها أو تهدد الممرات البحرية الاستراتيجية في المنطقة، وعلى رأسها مضيق هرمز.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المسؤول العسكري قوله إن "المنطقة ستتحول إلى جحيم للأمريكيين طالما أنهم يريدون جعل مضيق هرمز غير آمن"، في إشارة إلى التوترات العسكرية المتصاعدة بين واشنطن وطهران خلال الساعات والأيام الأخيرة.


وتأتي هذه التصريحات في أعقاب سلسلة من العمليات العسكرية والضربات التي أعلنت الولايات المتحدة تنفيذها ضد أهداف داخل إيران، حيث أكدت القيادة المركزية الأمريكية أن غاراتها استهدفت قدرات المراقبة العسكرية وأنظمة الاتصالات والدفاع الجوي الإيرانية، معتبرة أن تلك العمليات جاءت رداً على ما وصفته بتهديدات للمصالح الأميركية وحركة الملاحة الدولية.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، إذ تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز العالمية، ما يجعل أي تهديد لأمنه محل اهتمام دولي واسع.

وقد شهدت المنطقة خلال الفترة الأخيرة تصاعداً في التحذيرات المتبادلة بين إيران والولايات المتحدة بشأن حرية الملاحة والأمن البحري.

وفي المقابل، لم يصدر تعليق فوري من الجانب الأميركي على التصريحات الأخيرة لقائد القوة الجوفضائية الإيرانية، بينما تواصل واشنطن التأكيد على التزامها بحماية الملاحة الدولية وتأمين حركة السفن التجارية في الخليج.

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