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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعلام إيراني: إصابة سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز بالمخالفة

إصابة سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
إصابة سفينتين حاولتا عبور مضيق هرمز
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الخميس، بإصابة سفينتين وصفتا بأنهما "مخالفتان" أثناء محاولتهما المرور عبر مضيق هرمز، في تطور جديد يزيد من حدة التوتر في أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.

وذكرت التقارير أن السفينتين تعرضتا للإصابة بعد محاولتهما عبور المضيق رغم ما قالت المصادر الإيرانية إنها إجراءات وقيود مفروضة على حركة الملاحة في المنطقة. 

ولم تكشف وسائل الإعلام المحلية عن جنسية السفينتين أو طبيعة حمولتهما أو حجم الأضرار التي لحقت بهما، كما لم تتحدث عن وقوع إصابات بشرية بين أفراد الطاقم.

وتأتي هذه الأنباء في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة، عقب الضربات العسكرية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

 كما شهدت الساعات الماضية تقارير متلاحقة عن انفجارات في عدد من المدن والمناطق الساحلية الإيرانية، إلى جانب تحركات عسكرية ورفع مستويات التأهب لدى الأطراف المنخرطة في الأزمة.

مضيق هرمز وسائل إعلام إيرانية الممرات البحرية المصادر الإيرانية إيران

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